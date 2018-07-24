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Где жители Чехии не против встретить мусульман?

Где жители Чехии не против встретить мусульман?

Yuliya Boda 138 0
Опрос показал, что большинство чехов предпочитают избегать мусульман, живущих по соседству. Многие, однако, ответили, где они все-таки не против их встретить.
Где жители Чехии не против встретить мусульман?

В конце мая агентство Median провело опрос, в котором приняло участие 817 человек. Целью было узнать, как чехи относятся к мусульманам, проживающим в Чехии. 

Опрос показал, что только одна треть чехов относится к мусульманам положительно. Остальные опрошенные имеют смешанные чувства или открыто выступают против мусульман и ограничение их прав практически во всех сферах деятельности. При этом лично знакомы и имеют постоянный контакт с мусульманами только одна пятая респондентов.

Большинство чехов предпочитают избегать мусульман, живущих по соседству. Многие из чехов, однако, указали, где они все-таки не против их встретить. 

«Чехи в основном не против видеть мусульман в общественных местах, на работе или в школах. Но у них есть более негативное восприятие присутствия мусульман около их места жительства», – отметили специалисты агентства Median.

Приблизительно половина опрошенных была бы обеспокоена, если бы их лечащим врачом был мусульманин. Гораздо меньше респондентов будет иметь проблемы с тем, если бы их ребенок ходил в один класс с мусульманским ребенком (35%) и если бы мусульманин был их коллегой на работе (также 35%).

Только две пятых респондентов оказались не против того, чтобы мусульмане могли получать чешское гражданство. Что касается выдачи им постоянного места жительства, чехи хотели бы быть уверенными, что эти мусульмане никогда не несли  уголовную ответственность (65% опрошенных), умели разговаривать по-чешски  (62%) и имели постоянную работу (50 %).

Источник: idnes.cz

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