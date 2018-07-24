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Чешка колола своему здоровому сыну инсулин, чтобы получать пособие

Чешка колола своему здоровому сыну инсулин, чтобы получать пособие

Vladislava M 467 0
За нанесение тяжелого вреда здоровью шестилетнего ребенка женщина получила наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.
Чешка колола своему здоровому сыну инсулин, чтобы получать пособие

Женщина из Гавиржова колола своему здоровому сыну инсулин, чтобы получать социальное пособие. Теперь за причинение тяжкого вреда здоровью ребенка ей предстоит провести 6,5 лет в тюрьме.

Многодетная мать делала инъекции своему 6-летнему сыну инсулиновым шприцем регулярно: как минимум, с июня по август 2017 года. Инсулин вызывал у мальчика состояние гипогликемии средней тяжести, т.е. низкого уровня сахара в крови. Ребенка трясло, он выглядел бледным и уставшим, у него болела голова. Из-за частых приступов голода мальчик сильно располнел.

Мать продолжала колоть ему инсулин даже в пражской мотольской больнице, где проходила с сыном обследование. Там это и обнаружили врачи.

Женщине грозило 12 лет тюрьмы, когда она призналась в содеянном. Всю свою жизнь 38-летняя чешка получала частичную пенсию по инвалидности и работала лишь несколько месяцев. Она жила на пособие, которое составляло около 20 тысяч крон в месяц, и намеренно врала врачам о состоянии здоровья своих детей.

Первоначально женщину осудили на 8 лет тюрьмы. Обвиняемая решила, что это слишком строгое наказание, и подала апелляцию. Судьи прислушались к тому, что женщина пожалела о своем поведении. Кроме того, постоянных последствий ребенок не получил. Сейчас его состояние здоровья в норме.

Пражский городской суд снизил изначальное наказание на 18 месяцев и частично удовлетворил апелляцию виновной. Вердикт, согласно которому мать должна выплатить сыну 200 тысяч крон за насененный ущерб и еще 70 тысяч крон страховой компании, вступил в силу.

Теперь за тремя детьми в семье будет следить отец, который не догадывался о действиях своей супруги, пока не обнаружил множество спрятанных инсулиновых шприцев.

Источник: ceskatelevize.cz

 

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Темы
здоровье Болезни дети преступность Чехия
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