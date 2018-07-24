Чешка колола своему здоровому сыну инсулин, чтобы получать пособие

За нанесение тяжелого вреда здоровью шестилетнего ребенка женщина получила наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

Женщина из Гавиржова колола своему здоровому сыну инсулин, чтобы получать социальное пособие. Теперь за причинение тяжкого вреда здоровью ребенка ей предстоит провести 6,5 лет в тюрьме.

Многодетная мать делала инъекции своему 6-летнему сыну инсулиновым шприцем регулярно: как минимум, с июня по август 2017 года. Инсулин вызывал у мальчика состояние гипогликемии средней тяжести, т.е. низкого уровня сахара в крови. Ребенка трясло, он выглядел бледным и уставшим, у него болела голова. Из-за частых приступов голода мальчик сильно располнел.

Мать продолжала колоть ему инсулин даже в пражской мотольской больнице, где проходила с сыном обследование. Там это и обнаружили врачи.

Женщине грозило 12 лет тюрьмы, когда она призналась в содеянном. Всю свою жизнь 38-летняя чешка получала частичную пенсию по инвалидности и работала лишь несколько месяцев. Она жила на пособие, которое составляло около 20 тысяч крон в месяц, и намеренно врала врачам о состоянии здоровья своих детей.

Первоначально женщину осудили на 8 лет тюрьмы. Обвиняемая решила, что это слишком строгое наказание, и подала апелляцию. Судьи прислушались к тому, что женщина пожалела о своем поведении. Кроме того, постоянных последствий ребенок не получил. Сейчас его состояние здоровья в норме.

Пражский городской суд снизил изначальное наказание на 18 месяцев и частично удовлетворил апелляцию виновной. Вердикт, согласно которому мать должна выплатить сыну 200 тысяч крон за насененный ущерб и еще 70 тысяч крон страховой компании, вступил в силу.

Теперь за тремя детьми в семье будет следить отец, который не догадывался о действиях своей супруги, пока не обнаружил множество спрятанных инсулиновых шприцев.

Источник: ceskatelevize.cz