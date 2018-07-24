Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 29 °C
МВД Чехии рассказало об изменениях в статистике о мигрантах

МВД Чехии рассказало об изменениях в статистике о мигрантах

artyommm 598 0
Теперь информацию о миграции в ЧР и Европе можно будет получать чаще.
МВД Чехии рассказало об изменениях в статистике о мигрантах

Министерство внутренних дел Чехии собирается каждый квартал выпускать статистику о миграции в стране. Каждые три месяца будет обновляться информация о миграции в Чехии и Европе. Об этом сообщается на официальном сайте МВД, где уже опубликованы свежие данные.

В ежеквартальном отчете можно будет узнать, как складывается ситуация с легальной миграцией, международной охраной и нелегальной миграцией на территории ЧР. Также будет освещаться информация о положении дел на главных миграционных маршрутах в Европу. 

Министерство напомнило, что сейчас в Чехии все стабильно. Увеличивается количество мигрантов, которые приезжают в страну работать. Количество нелегальных мигрантов на основных маршрутах в Европу снизилось до уровня 2012 года, когда миграционный кризис еще не наступил.

В актуальном отчете МВД сообщается, что во втором квартале 2018 года на территории ЧР задержали 1 162 нелегальных мигрантов (с начала года – 2 376). Среди нелегальных мигрантов оказывались граждане 83 государств, чаще всего – из Украины (342), Молдавии (125), России (85) и Вьетнама (78). 

124 человека с начала года были арестованы при незаконном пересечении чешской границы (во втором квартале – 18 иностранцев). Больше всего с начала года на границе было задержано граждан Ирака (69), Нигерии (15), Сирии (10), Ирана (7) и России (3). 

Легально в ЧР за рассматриваемый период проживало около полумиллиона мигрантов, преимущественно граждане Украины, Словакии и Вьетнама.

Источник: http://www.mvcr.cz

Рассказать всем:
Темы
статистика Министерство внутренних дел Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии дорожают продукты питания и электричество
11.07.2018 12:09 Экономика
В Чехии дорожают продукты питания и электричество
2650 0
В Чехии стало больше долларовых миллионеров
09.07.2018 14:45 Экономика
В Чехии стало больше долларовых миллионеров
750 0
На что чехи чаще всего берут кредиты?
09.07.2018 14:25 Экономика
На что чехи чаще всего берут кредиты?
1595 0
Сколько денег родители в Чехии готовы отложить на будущее ребенка
18.06.2018 11:33 Общество
Сколько денег родители в Чехии готовы отложить на будущее ребенка
1484 0
Последние новости:
24
июля
Работа в Чехии: как ситуация на рынке труда различается по регионам?
24.07.2018 18:03 Общество
Работа в Чехии: как ситуация на рынке труда различается по регионам?
189 0
Чешка колола своему здоровому сыну инсулин, чтобы получать пособие
24.07.2018 13:41 Общество
Чешка колола своему здоровому сыну инсулин, чтобы получать пособие
467 0
Где жители Чехии не против встретить мусульман?
24.07.2018 10:48 Общество
Где жители Чехии не против встретить мусульман?
509 0
23
июля
Из-за использования пестицидов сразу несколько видов птиц в Чехии находятся под угрозой исчезновения
23.07.2018 18:21 Общество
Из-за использования пестицидов сразу несколько видов птиц в Чехии находятся под угрозой исчезновения
349 0
Прага стала всемирным центром имплантации искусственного сердца
23.07.2018 13:36 Общество
Прага стала всемирным центром имплантации искусственного сердца
1361 0
Метеорологи рассказали о погоде в Чехии в конце июля
23.07.2018 10:53 Общество
Метеорологи рассказали о погоде в Чехии в конце июля
1031 0
18-летний турист взломал киоск в Праге
23.07.2018 10:42 Общество
18-летний турист взломал киоск в Праге
1504 0
22
июля
Этим летом в лесах Чехии не будет грибов
22.07.2018 03:16 Общество
Этим летом в лесах Чехии не будет грибов
1316 0
Государственный долг Чехии растет
22.07.2018 01:01 Экономика
Государственный долг Чехии растет
1455 0
21
июля
Чешская крона стала одной из самых переоцененных валют в мире
21.07.2018 11:46 Экономика
Чешская крона стала одной из самых переоцененных валют в мире
5505 0


Мобильная версия