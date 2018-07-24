МВД Чехии рассказало об изменениях в статистике о мигрантах

Теперь информацию о миграции в ЧР и Европе можно будет получать чаще.

Министерство внутренних дел Чехии собирается каждый квартал выпускать статистику о миграции в стране. Каждые три месяца будет обновляться информация о миграции в Чехии и Европе. Об этом сообщается на официальном сайте МВД, где уже опубликованы свежие данные.

В ежеквартальном отчете можно будет узнать, как складывается ситуация с легальной миграцией, международной охраной и нелегальной миграцией на территории ЧР. Также будет освещаться информация о положении дел на главных миграционных маршрутах в Европу.

Министерство напомнило, что сейчас в Чехии все стабильно. Увеличивается количество мигрантов, которые приезжают в страну работать. Количество нелегальных мигрантов на основных маршрутах в Европу снизилось до уровня 2012 года, когда миграционный кризис еще не наступил.

В актуальном отчете МВД сообщается, что во втором квартале 2018 года на территории ЧР задержали 1 162 нелегальных мигрантов (с начала года – 2 376). Среди нелегальных мигрантов оказывались граждане 83 государств, чаще всего – из Украины (342), Молдавии (125), России (85) и Вьетнама (78).

124 человека с начала года были арестованы при незаконном пересечении чешской границы (во втором квартале – 18 иностранцев). Больше всего с начала года на границе было задержано граждан Ирака (69), Нигерии (15), Сирии (10), Ирана (7) и России (3).

Легально в ЧР за рассматриваемый период проживало около полумиллиона мигрантов, преимущественно граждане Украины, Словакии и Вьетнама.

Источник: http://www.mvcr.cz