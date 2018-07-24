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Работа в Чехии: как ситуация на рынке труда различается по регионам?

Работа в Чехии: как ситуация на рынке труда различается по регионам?

Yuliya Boda 189 0
Одна и та же специальность может быть востребованной в одном крае и ненужной в другом. Различаются и зарплаты работников в разных регионах Чехии.
Работа в Чехии: как ситуация на рынке труда различается по регионам?
Ситуация на рынке труда в каждом отдельном регионе Чехии разная. Опытные программисты в Либерецком крае получают столько, сколько в Праге платят начинающему. Зарплаты в столице по-прежнему считаются самыми высокими, но это не относится к абсолютно всем профессиям. И в каждом крае есть как минимум одна специальность, в которой ощущается острая нехватка кадров. 
 
Например, несмотря на то, что в Либерецком и Устецком краях есть несколько технических университетов, этим регионам не хватает специалистов с техническим образованием. Многие компании ищут электроинженеров, операторов производства, электриков. 
 
«На некоторые технические позиции мы ищем сотрудников более полугода», - рассказала Даниэла Хованцова из компании Festool. 
 
Дело в том, что многие специалисты уезжают работать в Прагу. Некоторые также выбирают для работы Моравию, небольшая часть рабочих отправляется на заработки в Германию. 
 
Административные позиции, наоборот, испытывают избыток рабочей силы. 
 
«Ни одной открытой вакансии на административную должность у нас нет. Это прежде всего обусловлено промышленной специализацией региона, здесь необходимы рабочие на производстве, особенно в автомобильной промышленности», - отметила Катержина Подлагова из либерецкого отделения Grafton Recruitment. 
 
Как обстоят дела в Праге? В основном здесь требуются работники в сфере строительства и транспорта. Также востребованы уборщики и работники в сфере отельного бизнеса.
 
Многие специалисты из Брно стараются устроиться на работу в Австрии. По словам одной из жительниц, она готова закрывать глаза на длительные переезды, ведь зарплаты в Чехии несопоставимы с австрийскими.
 
«Проезд до Вены бывает неприятным и длительным из-за пробок, но здесь я работаю по сокращенному графику и получаю гораздо больше, чем моя сестра, работающая полный рабочий день с премиальными в чешской больнице», - добавила 40-летняя женщина.
 
Источник: idnes.cz
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Темы
Чехия зарплата профессии
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