Чехия связалась с Международной космической станцией

Космонавты ответили на вопросы детей о космосе, скоротечности времени на станции, востребованности растений и др. На встречу пришло больше 100 человек.

20 июля 2018 года российские члены экипажа МКС-56 Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли на 23-минутную видеосвязь с гостями и участниками Первой международной аэрокосмической летней школы «Вместе в космос». Космический урок с прямым включением с российским модулем МКС впервые прошел не только в стенах Технического университета г. Либерец, но и во всей Чешской Республике.

На видеоконференции космонавты рассказали школьникам из России, Чехии, ОАЭ и Великобритании о скоротечности времени, востребованности растений в экспериментальных программах МКС, о любимых книгах и невесомости.

На встречу с космонавтами пришло более 100 человек: участники летней школы, преподаватели университета и жители Либерца. Участники летней школы выстроились в очередь, чтобы задать вопросы Олегу Артемьеву и Сергею Прокопьеву.

Космонавты рассказали, что растения с Земли играют в космосе важную роль. Из них делают продукты питания, ткани и даже полезные ископаемые.

«Растения очень востребованы на станции. Оранжерея – это необходимая составляющая и для лунной базы, и для тех кораблей, которые будут осваивать дальний космос. У нас на МКС, кстати, есть целые две оранжереи, правда, сейчас показать их вам мы не сможем, так как в них проводятся эксперименты», – ответил космонавт Олег Артемьев.

Космонавты рассказали и о течении времени в космосе.

«В космосе и на Земле время идет одинаково, но все зависит от скорости космического корабля относительно Земли. Если она большая, то космонавт намного быстрее живет. Если, к примеру, лететь со скоростью, близкой к скорости света, то два дня, проведенных на космическом корабле, будут равны почти столетию на Земле. Поскольку скорость МКС далека от скорости света, всего 8 км/с, то примерно через 1000 дней космонавт будет жить на 2-3 секунды в будущем», – пояснил Сергей Прокопьев.

Чтобы убедиться в реальности связи с бортом МКС, дети попросили космонавтов доказать, что они действительно находятся в космосе. Члены экипажа ни на секунду не растерялись, и Сергей Прокопьев сделал кувырок через голову.

Космический урок с прямым включением с МКС стал ключевым событием Первой международной аэрокосмической летней школы «Вместе в космос». Школа проходила в рамках чешско-российского конкурса «Космос объединяет», который реализуется при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» и под патронатом Президента Чешской Республики Милоша Земана и Посла Российской Федерации в Чешской Республике Александра Змеевского.

Организаторами летней школы «Вместе в космос» и конкурса «Космос объединяет» выступили Российско-чешская смешанная торговая палата, коммуникационное агентство Essential Communication s.r.o., научно-исследовательская организация ООО «РИСКСАТ» и Международная ассоциация участников космической деятельности.

Генеральным партнером мероприятий является компания UNIS a.s. Партнерами выступили компания PBS Group a.s., Ассоциация авиационных и космических производителей Чешской Республики (ALV), компания SUPRA Praha s.r.o., Чешский космический офис, Российский центр науки и культуры в Чешской Республике, Чешский центр – Чешский дом в Москве, Чешский монетный двор, газета «Пражский телеграф», портал Novinky.cz.