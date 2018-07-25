Из Чехии в Германию увеличился поток нелегальных мигрантов и наркотиков

Немецкие власти грозят еще большим ужесточением контроля при въезде в их страну

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш планирует встретиться с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером, который в начале июля добился ужесточения пограничного контроля при въезде в Германию из Чехии. Причиной такого решения по его словам, стало то, что из Чехии с каждым годом растет поток нелегальных мигрантов. Средства массовой информации Германии утверждают, что лишь за первые пять месяцев этого года чешско-немецкую границу нелегально уже пересекли 1900 человек.

Немецкая полиция также подчеркнула, что количество таких случаев увеличилось на 350 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы прежде всего хотим обеспечить безопасность наших граждан», – подчеркнул Зедер и пообещал, что если ситуация не изменится в лучшую сторону, он приставит к границе еще больше полицейских.

Больше всего эти изменения навредят чехам, живущим в приграничных районах и путешествующим в Германию каждый день на работу. В течение пяти лет количество полицейских на границе хотят увеличить до тысячи.