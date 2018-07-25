Самолету, летевшему из Сараево в Осло, пришлось срочно приземлиться в Праге

Авиакомпания высадила пассажира-нарушителя в Чехии и продолжила рейс без него.

Воскресный полет на борту бюджетной авиалинии Norwegian закончился для одного из пассажиров раньше, чем он этого ожидал. По пути в Осло экипажу пришлось остановиться в Праге. По данным полиции, причиной высадки пассажира стало курение на борту. Самолет был задержан почти на полтора часа.

«Самолет из Сараево в Осло совершил незапланированную посадку в Праге в 21:21 и возобновил рейс в 22:41»,– рассказала Марика Яноушкова, пресс-секретарь аэропорта Вацлава Гавла.

Полицейские лишь опросили пассажира и провели осмотр его личных вещей. Затем он отправился из аэропорта в Прагу.

«Капитан принял решение высадить пассажира из-за серьезного нарушения правил воздушных пассажироперевозок», – сообщила пресс-секретарь полиции Катержина Рендлова. При этом авиакомпания не предъявила пассажиру никаких официальных обвинений.

Источник: lidovky.cz