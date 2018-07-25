МВД Чехии выплатит компенсацию за отказ зарегистрировать необычное имя ребенка

Супружеская пара в Чехии назвала сына Тимьяном. В свидетельство о рождении такое имя записывать отказались.

Родители мальчика Тимьяна (Thymian) получат компенсацию 30 тысяч крон за то, что необычное имя отказались записывать в свидетельстве о рождении. Такое решение принял Пражский городской суд. Изначально родители хотели получить компенсацию за нанесенный нематериальный ущерб в размере 100 000 крон.

У мальчика в свидетельстве о рождении в колонке имени почти три года было записано «Не определено». Сотрудники ЗАГСа хотели, чтобы родители обратились к эксперту и выяснили, как правильно пишется имя. Супруги не предъявили заключение эксперта, и дело остановили.

Имя вписали в свидетельство о рождении только после того, как родителей защитил Верховный суд. Судьи констатировали, что требование экспертизы может быть только исключительным шагом и что для регистрации имени достаточно было документальных доказательств от родителей.

Правила внесения имен в свидетельство о рождении в Чехии регулируются законом. Согласно закону, в метрическую книгу можно вписать любое существующее имя в правильной форме написания.

Министерство внутренних дел выплатит родителям Тимьяна 30 тысяч крон в течение 30 дней со дня вступления вердикта в силу. Также министерство компенсирует родителям расходы на судебное производство.

Источник: Idnes.cz