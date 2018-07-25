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МВД Чехии выплатит компенсацию за отказ зарегистрировать необычное имя ребенка

МВД Чехии выплатит компенсацию за отказ зарегистрировать необычное имя ребенка

Vladislava M 533 0
Супружеская пара в Чехии назвала сына Тимьяном. В свидетельство о рождении такое имя записывать отказались.
МВД Чехии выплатит компенсацию за отказ зарегистрировать необычное имя ребенка

Родители мальчика Тимьяна (Thymian) получат компенсацию 30 тысяч крон за то, что необычное имя отказались записывать в свидетельстве о рождении. Такое решение принял Пражский городской суд. Изначально родители хотели получить компенсацию за нанесенный нематериальный ущерб в размере 100 000 крон.

У мальчика в свидетельстве о рождении в колонке имени почти три года было записано «Не определено». Сотрудники ЗАГСа хотели, чтобы родители обратились к эксперту и выяснили, как правильно пишется имя. Супруги не предъявили заключение эксперта, и дело остановили.

Имя вписали в свидетельство о рождении только после того, как родителей защитил Верховный суд. Судьи констатировали, что требование экспертизы может быть только исключительным шагом и что для регистрации имени достаточно было документальных доказательств от родителей.

Правила внесения имен в свидетельство о рождении  в Чехии регулируются законом. Согласно закону, в метрическую книгу можно вписать любое существующее имя в правильной форме написания.

Министерство внутренних дел выплатит родителям Тимьяна 30 тысяч крон в течение 30 дней со дня вступления вердикта в силу. Также министерство компенсирует родителям расходы на судебное производство.

Источник: Idnes.cz

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