Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 24 °C
В Праге выступит первый в истории человек-киборг

В Праге выступит первый в истории человек-киборг

Vladislava M 496 0
Британский ученый Кевин Уорик, который вживил себе в нерв на левой руке микрочип и стал полуроботом, выступит на конференции в Праге.
В Праге выступит первый в истории человек-киборг

Все больше технологических специалистов и ученых считает, что будущее человечества будет принадлежать киборгам. Другими словами, приближается время, когда каждый человек будет оснащен встроенным чипом, который будет упрощать бытовую деятельность и улучшать физические или психические качества личности. Во всем мире насчитывается уже немало людей, которые тестируют новые технологии и становятся киборгами уже сейчас.

Исторически первым киборгом в мире считается британский ученый и профессор кибернетики в Университете Ридинга в Великобритании Кевин Уорик. Именно он в сентябре выступит в Праге на технологической конференции Future Port Prague. На конференции ученый будет говорить о том, как он использует собственное тело для технологических экспериментов и исследований.

Уорик прославился благодаря огромному количеству экспериментов по объединению человеческой нервной системы с компьютером. Прозвище Капитан Киборг он получил после того, как в 1998 году стал первым человеком-полуроботом. Уорик добровольно установил себе в нерв левой руки RFID-чип, позволяющий вести коммуникацию с компьютером. Благодаря этому ученый может на расстоянии управлять дверями, отоплением и освещением через компьютерные системы.

Интересно, что и жена Уорика Ирена, которая родилась в Чехии, тоже установила себе чип. Супруги провели ряд телепатических экспериментов. Уорик доказал, что через чип можно управлять рукой другого человека на расстоянии. Это открытие имеет важное значение для работы с протезами в медицине.

Источник: czechcrunch.cz

 

Рассказать всем:
Темы
технологии инновации конференция Прага
Читайте
по теме 
Чешские дороги тестируют телевизоры с wi-fi в пригородных поездах
20.07.2018 09:22 Общество
Чешские дороги тестируют телевизоры с wi-fi в пригородных поездах
595 0
Из Чехии сделают главный европейский центр тестирования самоуправляемых машин
26.06.2018 12:37 Экономика
Из Чехии сделают главный европейский центр тестирования самоуправляемых машин
998 0
Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу
21.06.2018 02:29 Общество
Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу
2181 0
Эксперты оценили скорость мобильного интернета в Чехии
18.06.2018 11:11 Общество
Эксперты оценили скорость мобильного интернета в Чехии
1170 0
Последние новости:
26
июля
В Чехии ведется подготовка к большой засекреченной техно-вечеринке
26.07.2018 15:35 Общество
В Чехии ведется подготовка к большой засекреченной техно-вечеринке
893 0
В пятницу в Чехии можно будет увидеть полное лунное затмение
26.07.2018 15:17 Общество
В пятницу в Чехии можно будет увидеть полное лунное затмение
632 0
Чехия оказалась в лидерах по употреблению лекарств против высокого давления и диабета
26.07.2018 14:09 Общество
Чехия оказалась в лидерах по употреблению лекарств против высокого давления и диабета
320 0
Чешский банк предложит возле своих отделений станции зарядки электромобилей
26.07.2018 12:47 Общество
Чешский банк предложит возле своих отделений станции зарядки электромобилей
193 0
25
июля
Парковки в Праге станут бесплатными на два дня
25.07.2018 16:17 Экономика
Парковки в Праге станут бесплатными на два дня
1180 0
МВД Чехии выплатит компенсацию за отказ зарегистрировать необычное имя ребенка
25.07.2018 14:48 Общество
МВД Чехии выплатит компенсацию за отказ зарегистрировать необычное имя ребенка
1834 0
Самолету, летевшему из Сараево в Осло, пришлось срочно приземлиться в Праге
25.07.2018 12:34 Общество
Самолету, летевшему из Сараево в Осло, пришлось срочно приземлиться в Праге
778 0
Чехия связалась с Международной космической станцией
25.07.2018 12:24 Общество
Чехия связалась с Международной космической станцией
478 0
Из Чехии в Германию увеличился поток нелегальных мигрантов и наркотиков
25.07.2018 12:24 Общество
Из Чехии в Германию увеличился поток нелегальных мигрантов и наркотиков
814 0
24
июля
Работа в Чехии: как ситуация на рынке труда различается по регионам?
24.07.2018 18:03 Общество
Работа в Чехии: как ситуация на рынке труда различается по регионам?
1435 0


Мобильная версия