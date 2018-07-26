В Праге выступит первый в истории человек-киборг

Британский ученый Кевин Уорик, который вживил себе в нерв на левой руке микрочип и стал полуроботом, выступит на конференции в Праге.

Все больше технологических специалистов и ученых считает, что будущее человечества будет принадлежать киборгам. Другими словами, приближается время, когда каждый человек будет оснащен встроенным чипом, который будет упрощать бытовую деятельность и улучшать физические или психические качества личности. Во всем мире насчитывается уже немало людей, которые тестируют новые технологии и становятся киборгами уже сейчас.

Исторически первым киборгом в мире считается британский ученый и профессор кибернетики в Университете Ридинга в Великобритании Кевин Уорик. Именно он в сентябре выступит в Праге на технологической конференции Future Port Prague. На конференции ученый будет говорить о том, как он использует собственное тело для технологических экспериментов и исследований.

Уорик прославился благодаря огромному количеству экспериментов по объединению человеческой нервной системы с компьютером. Прозвище Капитан Киборг он получил после того, как в 1998 году стал первым человеком-полуроботом. Уорик добровольно установил себе в нерв левой руки RFID-чип, позволяющий вести коммуникацию с компьютером. Благодаря этому ученый может на расстоянии управлять дверями, отоплением и освещением через компьютерные системы.

Интересно, что и жена Уорика Ирена, которая родилась в Чехии, тоже установила себе чип. Супруги провели ряд телепатических экспериментов. Уорик доказал, что через чип можно управлять рукой другого человека на расстоянии. Это открытие имеет важное значение для работы с протезами в медицине.

Источник: czechcrunch.cz