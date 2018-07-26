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Чешский банк предложит возле своих отделений станции зарядки электромобилей

Чешский банк предложит возле своих отделений станции зарядки электромобилей

artyommm 195 0
Проект планируется реализовать к середине следующего года.
Чешский банк предложит возле своих отделений станции зарядки электромобилей

Moneta Money Bank планирует оборудовать точки заряда электромобилей возле своих отделений. Банк работает над проектом вместе с технологической компанией Olife Energy, которая занимается производством и распределением энергии. Ожидается, что к середине следующего года все будет готово. В сети будет работать 50 станций заряда для электромобилей.

Компания Olife Energy будет следить за работой инфраструктуры и взимать плату за пользование станциями. Сколько именно будет стоить зарядить электромобиль, пока неизвестно.

Банк Moneta хочет не только привлекать клиентов близостью станций зарядки. Он собирается также использовать эти станции непосредственно для своего автопарка. На данный момент в нем насчитывается 40 электромобилей Volkswagen e-Golf. В будущем четвертый по величине банк в Чехии планирует полностью отказаться от автомобилей на горючем топливе в пользу электромобилей.

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
электромобили Чехия банки
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