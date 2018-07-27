Скандал вокруг рекламы Чешской почты: активисты возмущены фотографией кошки с котятами

Активисты увидели в рекламе пропаганду неконтролируемого размножения кошек.

Представители сообществ Muj život s kočkou и Fineliner обратились в своем открытом письме к Чешской почте с требованием снять плакаты с рекламой онлайн отправки открыток. На них изображена открытка с кошкой и новорожденным котятами и надписью «Ура, Мицка уже родила котят!» («Jupí, Micka už má koťátka!»). В вышеназванных сообществах это посчитали за пропаганду неконтролируемого размножения кошек.

Данные организации стараются улучшить жизнь брошенных кошек: как живущих на улицах, так и тех, кто находится в питомниках и ищут новых хозяев. По словам представителей Můj život s kočkou и Fineliner, животные оказываются на улице как раз из-за того, что их когда-то выбросили из дома незадолго после рождения.

«Когда домашние кошки не стерилизованы, она начинаются размножаться буквально в геометрической прогрессии. В настоящее время бездомных кошек в Чехии слишком много. Какая-либо пропагация лишь ухудшают ситуацию», – сказала представитель одного из сообществ Адела Кроупова.

Работники Чешской почты не видят в своей рекламе никакой пропаганды.