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Скандал вокруг рекламы Чешской почты: активисты возмущены фотографией кошки с котятами

Скандал вокруг рекламы Чешской почты: активисты возмущены фотографией кошки с котятами

Yuliya Boda 46 0
Активисты увидели в рекламе пропаганду неконтролируемого размножения кошек.
Скандал вокруг рекламы Чешской почты: активисты возмущены фотографией кошки с котятами
Представители сообществ Muj život s kočkou и Fineliner обратились в своем открытом письме к Чешской почте с требованием снять плакаты с рекламой онлайн отправки открыток. На них изображена открытка с кошкой и новорожденным котятами и надписью «Ура, Мицка уже родила котят!» («Jupí, Micka už má koťátka!»). В вышеназванных сообществах это посчитали за пропаганду неконтролируемого размножения кошек. 
 
Данные организации стараются улучшить жизнь брошенных кошек: как живущих на улицах, так и тех, кто находится в питомниках и ищут новых хозяев. По словам представителей Můj život s kočkou и Fineliner, животные оказываются на улице как раз из-за того, что их когда-то выбросили из дома незадолго после рождения. 
 
«Когда домашние кошки не стерилизованы, она начинаются размножаться буквально в геометрической прогрессии. В настоящее время бездомных кошек в Чехии слишком много. Какая-либо пропагация лишь ухудшают ситуацию», – сказала  представитель одного из сообществ Адела Кроупова.
 
Работники Чешской почты не видят в своей рекламе никакой пропаганды.
 
«Рекламная коммуникация, как правило, работает с символами. С символами событий, эмоций, действий и т. д. В своей рекламе мы также работаем с символом. Конкретно эта реклама использует символ счастливого события в семье – рождения котят», – объясняет глава отдела маркетинга Чешской почты Алеш Эдер.
 
Источник: idnes.cz
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Чешская почта скандал животные
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