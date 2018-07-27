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Суд отменил запрет движения велосипедистов в центре Праги

Суд отменил запрет движения велосипедистов в центре Праги

Vladislava M 202 0
По решению суда, в Праге 1 и дальше можно будет кататься на велосипедах. Решение городской администрации отменили.
Суд отменил запрет движения велосипедистов в центре Праги

Безопасность пешеходам в центре Праги можно обеспечить и ограничением максимальной разрешенной скорости в специально обозначенных местах. Полностью запрещать движение на велосипедах нецелесообразно. К такому решению пришел пражский городской суд, к которому обратилось с жалобой объединение AutoMat.

Постановление Праги 1 о запрете велосипедного движения на некоторых улицах суд отменил. Администрацию городской части обвинили в том, что она не рассмотрела надлежащим образом все присланные поправки.

Запрет движения на велосипедах с 10:00 до 17:00 в Праге 1 должен был касаться, в первую очередь, улиц возле нижней части Вацлавской, Староместской площадей, а также площади Республики. Решение критиковали некоторые политики и жители Праги, по мнению которых велосипедный спорт нужно поддерживать, а не ограничивать. Администрация Праги 1 объясняла свое решение тем, что велосипедисты катаются на пешеходных зонах и угрожают безопасности людей.

Суд постановил не только отменить решение, но и компенсировать истцу расходы на судебное делопроизводство в размере 21 800 крон. Городская часть может подать против решения суда кассационную жалобу в Верховный административный суд.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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велосипеды транспорт спорт Прага суды
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