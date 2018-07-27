После тропической жары в Чехию придут грозы с градом

Метеорологи просят быть жителей Праги и других областей Чехии особенно осторожным в субботу.

В субботу днем в Чехии прогнозируют сильные грозы с градом. Температура воздуха достигнет 33 градусов тепла. Метеорологи советуют быть особенно осторожными жителям западной и восточной Чехии, Южной Моравии, Праги, Устецкого и Среднешского краев. В этих областях также действует угроза пожаров.

В субботу после обеда в Чехию из Германии придет холодный фронт, который принесет с собой сильные грозы. В первую очередь они пройдут в горах, а затем и на остальной территории страны.

При грозах, по всей вероятности, будет выпадать град, а порывы ветра будут достигать 72 км/ч.

Источник: ceskenoviny.cz