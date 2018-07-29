В Чехии растет количество заражений тропическими болезнями

Насекомые, переносящие заболевания, мигрируют в Чехию из-за потепления климата.

Боль в горле, высокая температура и очень сильные головные боли – вот 3 самый главных симптома экзотических болезней, переносчиками которых являются комары. Если раньше чехи «привозили» эти заболевания с собой из отдыха в тропиках, то сейчас можно заболеть и в северных широтах.

Дело в том, что глобальное потепление позволило зараженным насекомым мигрировать и обосноваться в Европе. Например, в Чехии совсем недавно был зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила. Всего в Чехии зафиксировано 18 случаев заражения экзотическими вирусными заболеваниями.

«Действительно, ситуация меняется. Мы все чаще находим новые для Чехии виды насекомых, которые мигрируют сюда из юга, главным образом из Балканских стран. Они и приносят с собой новые заболевания. Обычно они распространены у насекомых и птиц, но иногда в эту цепочку попадает и человек. Например, в случае локального наводнения, когда создаются идеальные условия для размножения комаров и риск заражения от насекомых у людей повышается в разы», – подтвердил Ян Вотыпка из кафедры паразитологии факультета естественных наук Карлового университета.

Опасаться комаров стоит главным образом летом. Большинство случаев заражения были зафиксированы на юге Моравии.