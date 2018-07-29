В Чехии можно будет снять деньги из банкомата, не выходя из автомобиля

Первый банкомат drive-thru уже установили в Праге.

Komerční banka тестируют новые банкоматы для автомобилистов. Система чем-то напоминает всем известный Макдрайв: если в ресторане быстрого питания можно заказать еду прямо из машины, то в случае банкоматов можно будет снять деньги, не выходя из своего авто.

«Особенно оценят это те, кто постоянно спешит и не хочет лишний раз искать парковочное место. Такие банкоматы будут полезны курьерам, постоянно передвигающимся по городу, а также родителям маленьких детей», - подчеркнула Яна Швабенска, исполнительный директор платежных систем банка KB.

Свой первый drive-thru банкомат банк установил на улице Argentinská в пражском районе Голешовице. В конце года планируется увеличение числа таких банкоматов и их открытие в Градец-Кралове.

Несмотря на то, что для Чехии такие банкоматы являются новинкой, в соседних странах они успешно функционируют в течение нескольких лет. Из соседних стран больше всего таких устройств установлено в Польше.