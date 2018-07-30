Преступность в Чехии: есть ли улучшения?

В надежде на положительный результат, многие города стали выделять миллионы крон на камеры видеонаблюдения.

С каждым годом в Чехию приезжает все больше туристов и иммигрантов. Несмотря на то, что Прага занимает лишь 0,6% площади Чехии, столица отличается большой плотностью населения и относительной анонимностью, что и позволяет многим совершать правонарушения. К счастью, преступность в Чехии с каждым годом все же снижается. Некоторые области, например, Плзеньский край, сообщают о 20% снижении. По сравнению с 2013 годом, количество криминальных случаев в Праге уменьшилось на 38%.

Многие города добились таких результатов благодаря увеличению количества камер видеонаблюдения. К примеру, Плзень каждый год выделяет на них 5 млн крон из городского бюджета.

Снизилась преступность и в Оломоуцком крае. Мэрия старается все больше сотрудничать с городской полицией, увеличивает расходы на камеры, а также препятствует возникновению новых центров для бездомных. Единственной нерешенной проблемой все еще остаются бездомные в центре крупных городов, таких как Оломоуц и Йесеник.

В Моравскослезском крае преступность сократилась на целых 45%, несмотря на то, что край по-прежнему занимает второе место по количеству правонарушений, уступив первое место Праге. Только в одной Остраве полицейские в прошлом году зафиксировали больше криминальных случаев, чем в некоторых краях в целом. Примерно в такой же ситуации находится Устецкий край.

Четверть всех правонарушений в стране приходится на Прагу. Большинство правонарушений связаны с кражами мелких личных вещей из сумок и автомобилей.