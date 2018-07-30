Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
Преступность в Чехии: есть ли улучшения?

Преступность в Чехии: есть ли улучшения?

Yuliya Boda 755 0
В надежде на положительный результат, многие города стали выделять миллионы крон на камеры видеонаблюдения.
Преступность в Чехии: есть ли улучшения?
С каждым годом в Чехию приезжает все больше туристов и иммигрантов. Несмотря на то, что Прага занимает лишь 0,6% площади Чехии, столица отличается большой плотностью населения и относительной анонимностью, что и позволяет многим совершать правонарушения. К счастью, преступность в Чехии с каждым годом все же снижается. Некоторые области, например, Плзеньский край, сообщают о 20% снижении. По сравнению с 2013 годом, количество криминальных случаев в Праге уменьшилось на 38%. 
 
Многие города добились таких результатов благодаря увеличению количества камер видеонаблюдения. К примеру, Плзень каждый год выделяет на них 5 млн крон из городского бюджета. 
 
Снизилась преступность и в Оломоуцком крае. Мэрия старается все больше сотрудничать с городской полицией, увеличивает расходы на камеры, а также препятствует возникновению новых центров для бездомных. Единственной нерешенной проблемой все еще остаются бездомные в центре крупных городов, таких как Оломоуц и Йесеник.
 
В Моравскослезском крае преступность сократилась на целых 45%, несмотря на то, что край по-прежнему занимает второе место по количеству правонарушений, уступив первое место Праге. Только в одной Остраве полицейские в прошлом году зафиксировали больше криминальных случаев, чем в некоторых краях в целом. Примерно в такой же ситуации находится Устецкий край. 
 
Четверть всех правонарушений в стране приходится на Прагу. Большинство правонарушений связаны с кражами мелких личных вещей из сумок и автомобилей. 
 
Источник: ceskenoviny.cz 
Рассказать всем:
Темы
Чехия преступность кражи полиция
Читайте
по теме 
Мужчина расплакался и впал в истерику: Обмануть чешскую полицию не удалось
30.07.2018 15:32 Общество
Мужчина расплакался и впал в истерику: Обмануть чешскую полицию не удалось
1256 0
На этой неделе Чехию ожидает пик жары
30.07.2018 15:15 Общество
На этой неделе Чехию ожидает пик жары
1248 0
Чешских арендодателей Airbnb ждут проверки и штрафы
30.07.2018 14:53 Экономика
Чешских арендодателей Airbnb ждут проверки и штрафы
819 0
В Чехии можно будет снять деньги из банкомата, не выходя из автомобиля
29.07.2018 23:06 Общество
В Чехии можно будет снять деньги из банкомата, не выходя из автомобиля
1228 0
Последние новости:
30
июля
Мужчина расплакался и впал в истерику: Обмануть чешскую полицию не удалось
30.07.2018 15:32 Общество
Мужчина расплакался и впал в истерику: Обмануть чешскую полицию не удалось
1256 0
На этой неделе Чехию ожидает пик жары
30.07.2018 15:15 Общество
На этой неделе Чехию ожидает пик жары
1248 0
Чешских арендодателей Airbnb ждут проверки и штрафы
30.07.2018 14:53 Экономика
Чешских арендодателей Airbnb ждут проверки и штрафы
819 0
29
июля
В Чехии можно будет снять деньги из банкомата, не выходя из автомобиля
29.07.2018 23:06 Общество
В Чехии можно будет снять деньги из банкомата, не выходя из автомобиля
1228 0
В Чехии растет количество заражений тропическими болезнями
29.07.2018 19:12 Общество
В Чехии растет количество заражений тропическими болезнями
1474 0
27
июля
После тропической жары в Чехию придут грозы с градом
27.07.2018 14:43 Общество
После тропической жары в Чехию придут грозы с градом
3544 0
Суд отменил запрет движения велосипедистов в центре Праги
27.07.2018 14:20 Общество
Суд отменил запрет движения велосипедистов в центре Праги
513 0
В первом полугодии 2018 года Евросоюз потратил на Чехию на 10 млрд крон больше, чем Чехия вложила в ЕС
27.07.2018 11:30 Экономика
В первом полугодии 2018 года Евросоюз потратил на Чехию на 10 млрд крон больше, чем Чехия вложила в ЕС
1203 0
Скандал вокруг рекламы Чешской почты: активисты возмущены фотографией кошки с котятами
27.07.2018 11:00 Общество
Скандал вокруг рекламы Чешской почты: активисты возмущены фотографией кошки с котятами
1420 0
26
июля
В Чехии ведется подготовка к большой засекреченной техно-вечеринке
26.07.2018 15:35 Общество
В Чехии ведется подготовка к большой засекреченной техно-вечеринке
2078 0


Мобильная версия