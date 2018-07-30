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На этой неделе Чехию ожидает пик жары

На этой неделе Чехию ожидает пик жары

Vladislava M 1273 0
Температура воздуха в среду поднимется до +37 градусов. Ближайшие две недели в Чехии продержится тропическая погода.
На этой неделе Чехию ожидает пик жары

На этой неделе в Чехии будет экстремально жарко. Такую погоду метеорологи объясняют влиянием теплых воздушных масс с юга. В ближайшие дни ожидаются не только тропические дни, но и ночи, когда температура воздуха не будет падать ниже +20 градусов.

Самым жарким днем станет среда. Температура воздуха днем поднимется до +37 градусов. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

Погода теплее нормы продержится в Чехии весь август. Самыми жаркими должны быть первые две недели месяца. В такие дни врачи советуют пить больше воды и не находиться под прямыми солнечными лучами.

В конце августа воздух начнет постепенно охлаждаться. Жаркая погода держится и в других странах Европы.

Источник: ceskenoviny.cz, novinky.cz

 
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