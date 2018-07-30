На этой неделе Чехию ожидает пик жары

На этой неделе в Чехии будет экстремально жарко. Такую погоду метеорологи объясняют влиянием теплых воздушных масс с юга. В ближайшие дни ожидаются не только тропические дни, но и ночи, когда температура воздуха не будет падать ниже +20 градусов.
Самым жарким днем станет среда. Температура воздуха днем поднимется до +37 градусов. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
Погода теплее нормы продержится в Чехии весь август. Самыми жаркими должны быть первые две недели месяца. В такие дни врачи советуют пить больше воды и не находиться под прямыми солнечными лучами.
В конце августа воздух начнет постепенно охлаждаться. Жаркая погода держится и в других странах Европы.
Источник: ceskenoviny.cz, novinky.cz