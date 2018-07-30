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Мужчина расплакался и впал в истерику: Обмануть чешскую полицию не удалось

Мужчина расплакался и впал в истерику: Обмануть чешскую полицию не удалось

artyommm 1256 0
Необычный инцидент произошел на трассе в чешском населенном пункте Боржитов.
Мужчина расплакался и впал в истерику: Обмануть чешскую полицию не удалось

Чех пытался выдать себя за испанца при встрече с полицейскими. Его остановили за превышение скорости при проезде через населенный пункт Боржитов. Но обман раскрыла переводчица, которой позвонили сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина вообще не умеет говорить по-испански.

Полиция остановила чеха за превышение скорости, он двигался через населенный пункт со скоростью 70 км/ч. Мужчина начал говорить с патрульными на иностранном языке, который напоминал по звучанию испанский. Жестами он давал понять, что не понимает по-чешски.

Полицейские пробовали объясниться с ним по-немецки и по-английски, но безрезультатно. Тогда они позвонили переводчице, которая попыталась поговорить с мужчиной по-испански. Но тот совсем не понимал свой «родной» язык. Кроме того, он даже расплакался и впал в истерику.

Идентифицировать личность водителя помогли отпечатки пальцев. Испанцем оказался чех, которого ранее лишили водительских прав. Теперь срок лишения снова продлят.

Источник: idnes.cz

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Темы
полиция Чехия водительские права
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