В пражском аэропорту пройдет массовый протест

Тысячи туристов, путешествующие через аэропорт Вацлава Гавла, могут столкнуться с трудностями. Некоторые частные перевозчики, водители отелей и часть таксистов планируют на один день заблокировать въезд на парковку у Терминалов 1 и 2. Таким образом они собираются протестовать против новых правил пользования парковкой аэропорта, из-за которых водителям придется платить за нее гораздо больше, чем прежде.

Еще совсем недавно водители могли припарковать автомобиль на 15 минут бесплатно. После истечения этого времени нужно было платить 100 крон за каждые полчаса использования парковочного места. При этом пользоваться правилом бесплатных 15 минут можно было несколько раз в день. Таким образом, каждый перевозчик ежедневно экономил несколько сотен крон, останавливаясь на парковке аэропорта бесплатно.

1 июля все изменилось. Теперь останавливаться бесплатно на 15 минут можно лишь один раз в сутки. Это правило никак не повлияет на обычных туристов, но сильно ударит по кошельку профессиональным водителям. Они возмущаются, что потеряют еще больше денег, стоя в очереди на оплату парковки.

«Даже если у нас есть специальные предоплаченные карты, мы вынуждены ждать в очереди тех, кому необходимо оплатить парковку. В прошлые выходные я переплатил два раза по 100 крон лишь за то, что стоял в очереди на выезд 15 минут», - объясняет причину протеста его организатор Томаш Качирек. Каждый месяц, по подсчетам перевозчикам, им придется переплачивать около 20 тыс крон.

В связи с этим некоторые перевозчики решили включать расходы за простой в очереди в цену поездки. Например, одна из крупнейших служб такси в Праге AAA Taxi увеличила стоимость проезда до аэропорта на 100 крон, а Uber - на 50 крон.