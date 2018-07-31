Чешский президент подписал 16 новых законов

Новые законы касаются строительства транспортной инфраструктуры, приема детей до двух лет в детские сады и др.

Президент Милош Земан подписал 16 законов. Среди них, например, закон об ускорении строительства транспортной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы государство могло быстрее строить трассы, автодороги, магистрали, железную дорогу, метро, а также ограждения в пражском аэропорту Вацлава Гавела.

Президент также подписал закон о финансировании региональной системы образования, которое будет на время отложено. Также, исходя из этого закона, детские сады не будут обязаны принимать с 2020 года двухлетних детей. Подписан также закон, который продлевает аккредитацию действующих образовательных программ в вузах.

Президент также подписал закон, который должен защищать качество воздуха. Будут проходить проверки домашних котлов отопления в течение ближайших трех лет. Местные власти также получили право запрещать сжигать в определенных устаревших котлах некоторые виды топлива.

Еще один новый закон лишит конституционных судей иммунитета в случае совершения преступления.

Источник: novinky.cz