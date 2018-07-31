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Чешский президент подписал 16 новых законов

Чешский президент подписал 16 новых законов

artyommm 821 0
Новые законы касаются строительства транспортной инфраструктуры, приема детей до двух лет в детские сады и др.
Чешский президент подписал 16 новых законов

Президент Милош Земан подписал 16 законов. Среди них, например, закон об ускорении строительства транспортной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы государство могло быстрее строить трассы, автодороги, магистрали, железную дорогу, метро, а также ограждения в пражском аэропорту Вацлава Гавела. 

Президент также подписал закон о финансировании региональной системы образования, которое будет на время отложено. Также, исходя из этого закона, детские сады не будут обязаны принимать с 2020 года двухлетних детей. Подписан также закон, который продлевает аккредитацию действующих образовательных программ в вузах.

Президент также подписал закон, который должен защищать качество воздуха. Будут проходить проверки домашних котлов отопления в течение ближайших трех лет. Местные власти также получили право запрещать сжигать в определенных устаревших котлах некоторые виды топлива.

Еще один новый закон лишит конституционных судей иммунитета в случае совершения преступления.

Источник: novinky.cz

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Темы
президент законы Чехия Милош Земан детский сад дети транспорт
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