Среднечешский край выпустил путеводитель по маршруту популярной игры

Фанаты Kingdom Come: Deliverance теперь могут пройти по реальным местам из игры благодаря новому путеводителю Среднечешского края.

Фото: игра Kingdom Come: Deliverance

Чешская игра Kingdom Come: Deliverance от пражской студии Warhorse Studios в текущем году стала одной из самых продаваемых на Steam. В нее играют люди по всему миру, и их сотни тысяч. Только за одну неделю было продано более 1 млн копий. Успех компьютерной игры решил разделить и Среднечешский край. Именно здесь разыгрывается действие Kingdom Come: Deliverance.

Главный герой игры Йиндржих появляется в замке Талмберк, в Ратайе-над-Сазавоу, а также в Стршибрна-Скалице. Именно эти пункты включает в специальный маршрут Среднечешский офис туризма. Чтобы привлечь туристов в регион возле реки Сазавы, была создана оригинальная карта. По ней игроки могут пройти путь, как это делали их любимые герои.

Оригинальный путеводитель выпустили на чешском и английском языках. Воспользоваться им могут также и те туристы, которые никогда в игру Kingdom Come: Deliverance не играли. У них появилась возможность изучить историю региона необычным способом. Электронную версию карты можно скачать по этой ссылке. Печатная версия распространяется в Туристическом офисе Среднечешского края в Праге на улице Гусова 21.

Источник: czechcrunch.cz