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Стали известны подробности о гей-параде Prague Pride 2018

Стали известны подробности о гей-параде Prague Pride 2018

artyommm 745 0
Организаторы объявили главную тему фестиваля в этом году.
Стали известны подробности о гей-параде Prague Pride 2018

В этом году в рамках фестиваля Prague Pride запланировано 127 мероприятий, среди них и общественная дискуссия, посвященная детскому страху признаться в своей сексуальной ориентации. Как рассказал заведующий Линией безопасности Петер Порубски, за помощью по телефону обращаются даже 11-летние.

На этот раз главной темой фестиваля станет семья. Организаторы хотят обратить внимание общества на семьи, в которых живут гомосексуалы, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры. 

Радужный парад Prague Pride запланирован на субботу 11 августа. Представители ЛГБТ встретятся возле монумента св. Вацлаву и пройдут через центральные улицы к лестнице на Летну. Гей-парад в Праге пройдет как раз в то время, когда между чешскими политиками разыгрался спор: могут ли гомосексуалы заключать классический брак, и или браком может считаться только союз мужчины и женщины. 

Первое правительство в отставке Андрея Бабиша поддержало законопроект 46 депутатов из 6 партий, который предусматривает заключение брака гомосексуалов. А вот по отношению к инициативе других 37 депутатов (тоже из 6 разных стран), которая охраняет брак исключительно как союз противоположных полов, оно придерживается иной точки зрения.

Источник: idnes.cz

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Темы
лгбт Prague Pride
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