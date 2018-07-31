Стали известны подробности о гей-параде Prague Pride 2018

Организаторы объявили главную тему фестиваля в этом году.

В этом году в рамках фестиваля Prague Pride запланировано 127 мероприятий, среди них и общественная дискуссия, посвященная детскому страху признаться в своей сексуальной ориентации. Как рассказал заведующий Линией безопасности Петер Порубски, за помощью по телефону обращаются даже 11-летние.

На этот раз главной темой фестиваля станет семья. Организаторы хотят обратить внимание общества на семьи, в которых живут гомосексуалы, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры.

Радужный парад Prague Pride запланирован на субботу 11 августа. Представители ЛГБТ встретятся возле монумента св. Вацлаву и пройдут через центральные улицы к лестнице на Летну. Гей-парад в Праге пройдет как раз в то время, когда между чешскими политиками разыгрался спор: могут ли гомосексуалы заключать классический брак, и или браком может считаться только союз мужчины и женщины.

Первое правительство в отставке Андрея Бабиша поддержало законопроект 46 депутатов из 6 партий, который предусматривает заключение брака гомосексуалов. А вот по отношению к инициативе других 37 депутатов (тоже из 6 разных стран), которая охраняет брак исключительно как союз противоположных полов, оно придерживается иной точки зрения.

Источник: idnes.cz