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В Чехии начинается сезон бурчака

В Чехии начинается сезон бурчака

Yuliya Boda 544 0
Виноделы утверждают, что еще никогда они не начинали продавать бурчак так рано.
В Чехии начинается сезон бурчака
Бурчак появится на прилавках уже на этой неделе. Все благодаря рекордно теплой погоде, которая стояла в Чехии в течение многих недель. 
 
«В этом году виноград созрел на две-три недели раньше положенного. То, что он согреет немного раньше, было понятно еще в середине июня, но процесс значительно ускорили недавние дожди. В Моравии выпало примерно 20-30 мм осадков», - рассказал директор Союза виноделов Чехии Мартин Пучка.
 
Уже на этой неделе бурчак сделают из винограда сорта Solaris. Совсем скоро созреют Irsai Oliver и моравской мускат, а в начале сентября - Müller Thargau. 
 
По словам Петра Крижа, который занимается виноделием с 5 лет, ситуация в этом году уникальная. 
 
«Я в первый раз наблюдаю такое. До этого бурчак иногда можно было сделать в 20-х числах августа», - удивляется Криж. 
 
Продавать бурчак виноделы могли начать и раньше, но им нужно строго соблюдать все предписания. По закону напиток можно продавать с 1 августа по 30 ноября. 
 
Специалисты сходятся во мнении, что в этом году можно будет купить и более качественное вино. Состояние винограда сейчас гораздо лучше, чем обычно, но для хорошего результата крайне важно, чтобы благоприятная погода продержалась еще пару недель. 
 
«Например, в 2014 году погода была идеальной почти до конца августа, а затем резко начались дожди и появившаяся плесень испортила виноград», - вспоминает Мартин Пучек.
 
Источник: lidovky.cz
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Чехия чешское вино
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