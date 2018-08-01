В Чехии начинается сезон бурчака

Виноделы утверждают, что еще никогда они не начинали продавать бурчак так рано.

Бурчак появится на прилавках уже на этой неделе. Все благодаря рекордно теплой погоде, которая стояла в Чехии в течение многих недель.

«В этом году виноград созрел на две-три недели раньше положенного. То, что он согреет немного раньше, было понятно еще в середине июня, но процесс значительно ускорили недавние дожди. В Моравии выпало примерно 20-30 мм осадков», - рассказал директор Союза виноделов Чехии Мартин Пучка.

Уже на этой неделе бурчак сделают из винограда сорта Solaris. Совсем скоро созреют Irsai Oliver и моравской мускат, а в начале сентября - Müller Thargau.

По словам Петра Крижа, который занимается виноделием с 5 лет, ситуация в этом году уникальная.

«Я в первый раз наблюдаю такое. До этого бурчак иногда можно было сделать в 20-х числах августа», - удивляется Криж.

Продавать бурчак виноделы могли начать и раньше, но им нужно строго соблюдать все предписания. По закону напиток можно продавать с 1 августа по 30 ноября.

Специалисты сходятся во мнении, что в этом году можно будет купить и более качественное вино. Состояние винограда сейчас гораздо лучше, чем обычно, но для хорошего результата крайне важно, чтобы благоприятная погода продержалась еще пару недель.

«Например, в 2014 году погода была идеальной почти до конца августа, а затем резко начались дожди и появившаяся плесень испортила виноград», - вспоминает Мартин Пучек.