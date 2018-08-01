Когда раздражают пробки в Праге: Где еще хуже?

Приложение Waze позволило определить, сколько в среднем уходит времени на то, чтобы проехать 1 км маршрута на работу и обратно.



По данным пользователей приложения Waze, водители в Праге быстрее доезжают на машине до места работы, чем в Братиславе. Их время в пути на четверть меньше, чем у автомобилистов в столице Словакии. При этом Братислава признана самой неудобной в Центральной и Восточной Европе для поездок на машине на работу (слишком долго).

Согласно рейтингу приложения Waze, в первой половине 2018 года Прага разделила 5 место с Будапештом по показателю загруженности дорог в час-пик. Стало известно, что пользователи приложения проезжают 1 км в чешской столице в среднем за 1,9 мин (средняя скорость – 31,6 км/ч). В Братиславе в среднем на 1 км нужно 2,54 мин (средняя скорость – 23,6 км/ч).

Как были получены такие данные?

Каждый день пользователи приложения Waze включали навигатор и отправлялись в точку, обозначенную как «работа». Вечером они возвращались домой, и эта информация также фиксировалась приложением. Это говорит о том, что статистика неполная. Она опирается исключительно на данные Waze. Тем не менее, в целом ситуацию с транспортной загруженностью в городах она отражает.

По информации словацкого сообщества, в Праге в два-три раза больше пользователей, чем в Братиславе. В Будапеште количество пользователей Waze в два раза больше, чем в Праге.

Источник: novinky.cz