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Когда раздражают пробки в Праге: Где еще хуже?

Когда раздражают пробки в Праге: Где еще хуже?

artyommm 60 0
Приложение Waze позволило определить, сколько в среднем уходит времени на то, чтобы проехать 1 км маршрута на работу и обратно.
Когда раздражают пробки в Праге: Где еще хуже?


По данным пользователей приложения Waze, водители в Праге быстрее доезжают на машине до места работы, чем в Братиславе. Их время в пути на четверть меньше, чем у автомобилистов в столице Словакии. При этом Братислава признана самой неудобной в Центральной и Восточной Европе для поездок на машине на работу (слишком долго). 

Согласно рейтингу приложения Waze, в первой половине 2018 года Прага разделила 5 место с Будапештом по показателю загруженности дорог в час-пик. Стало известно, что пользователи приложения проезжают 1 км в чешской столице в среднем за 1,9 мин (средняя скорость – 31,6 км/ч). В Братиславе в среднем на 1 км нужно 2,54 мин (средняя скорость – 23,6 км/ч). 

Как были получены такие данные?

Каждый день пользователи приложения Waze включали навигатор и отправлялись в точку, обозначенную как «работа». Вечером они возвращались домой, и эта информация также фиксировалась приложением. Это говорит о том, что статистика неполная. Она опирается исключительно на данные Waze. Тем не менее, в целом ситуацию с транспортной загруженностью в городах она отражает.

По информации словацкого сообщества, в Праге в два-три раза больше пользователей, чем в Братиславе. В Будапеште количество пользователей Waze в два раза больше, чем в Праге.

Источник: novinky.cz

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