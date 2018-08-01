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Сколько среднестатистический чех может жить на сбережения?

Сколько среднестатистический чех может жить на сбережения?

artyommm 648 0
В Чехии провели исследование, чтобы узнать, что будут делать люди в случае потери работы или серьезной болезни.
Сколько среднестатистический чех может жить на сбережения?

Агентство Kantar TNS провело исследование, чтобы узнать, на сколько времени у среднестатистического чеха хватит накоплений, если он потеряет постоянный источник дохода. Оказалось, что сбережений будет достаточно всего на один месяц, если человек лишится работы или серьезно заболеет.

По мнению финансовых экспертов, накопления на такой случай должны составлять не менее трех ежемесячных зарплат. И такой резерв есть только у каждого третьего среди опрошенных. При этом только четверть респондентов смогла бы протянуть месяц, если бы потеряла работу или источник дохода.

Как показало исследование, лучше всего откладывать деньги на «черный день» получается у работников в сфере строительства и образования. Согласно опросу, они могли бы не работать до 7 месяцев, и это бы не отразилось на их стандартном бюджете на месяц. Более чем на полгода сбережения есть у сотрудников в финансовом секторе, а также в области информационных технологий. 

Кроме сбережений, в случае потери работы чехи также надеются на супруга или супругу. Чаще всего так отвечали сотрудники в сфере торговли и финансовом секторе. Работники в сфере транспорта и образования также упомянули возможные дополнительные заказы.

Большинство опрошенных призналось, что, потеряв работу, они бы изменили образ жизни и начали бы больше себе в чем-то отказывать. 

Источник: novinky.cz

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