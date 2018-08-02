В Чехии появятся мусорные контейнеры для масла

В Правительстве решили сделать сортировку масла обязательной.

К 2020 году к желтым, синим и зеленым контейнерам для сортировки отходов добавится четвертый. Предназначаться он будет для сбора масла, использованного в приготовлении еды. В Правительстве решили сделать этот сбор обязательным.

На сегодняшний день чехи сортируют лишь 38% отходов, и недавно Европейская комиссия дала Чехии рекомендацию повысить этот показатель до 55%. В министерстве надеются, что благодаря сбору масла они смогут достичь этой цифры.

У сортировки масла есть правила. Посуда с маслом не должна быть стеклянной и её нужно хорошо закрыть. Новые контейнеры будут иметь отверстие для выброса отходов, но их нельзя будет полностью открыть. Дело в том, что некоторые пытаются использовать такое пищевое масло для автомобилей.