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В Чехии появятся мусорные контейнеры для масла

В Чехии появятся мусорные контейнеры для масла

Yuliya Boda 371 0
В Правительстве решили сделать сортировку масла обязательной.
В Чехии появятся мусорные контейнеры для масла
К 2020 году к желтым, синим и зеленым контейнерам для сортировки отходов добавится четвертый. Предназначаться он будет для сбора масла, использованного в приготовлении еды. В Правительстве решили сделать этот сбор обязательным. 
 
На сегодняшний день чехи сортируют лишь 38% отходов, и недавно Европейская комиссия дала Чехии рекомендацию повысить этот показатель до 55%. В министерстве надеются, что благодаря сбору масла они смогут достичь этой цифры. 
 
У сортировки масла есть правила. Посуда с маслом не должна быть стеклянной и её нужно хорошо закрыть. Новые контейнеры будут иметь отверстие для выброса отходов, но их нельзя будет полностью открыть. Дело в том, что некоторые пытаются использовать такое пищевое масло для автомобилей. 
 
«Если вы зальете такое масло в  дизельный автомобиль, он поедет, но потом возникнут серьезные проблемы», - объясняют представители компании Manhart. 
 
Источник: idnes.cz 
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Темы
мусор Чехия экология
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