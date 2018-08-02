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В Чехии впервые диагностировали желтую лихорадку

В Чехии впервые диагностировали желтую лихорадку

Vladislava M 230 0
Экзотическое заболевание привезла чешка, побывавшая в Бразилии.
В Чехии впервые диагностировали желтую лихорадку

Впервые в истории Чехии врачи диагностировали желтую лихорадку, редкое экзотическое заболевание. До сих пор в литературе не описан ни один случай этой болезни в ЧР. Пациентку с желтой лихорадкой осматривали в больнице города Простеева.

Специалисты утверждают, что повода для беспокойства нет. Болезнь переносят только комары в тропиках. Пациентка привезла редкую болезнь из Бразилии. В результате лихорадки она получила серьезное поражение печени, жар и боли в суставах.

«Случай зарегистрированной нами желтой лихорадки действительно очень редкий. Это первая привезенная болезнь в истории Чехии, поэтому для всей нашей команды врачей это была новинка. Но в страны Европы туристы периодически привозят лихорадку: примерно 10 человек в год», – сообщил заведующий инфекционного отделения больницы в Простееве Зденек Прокеш.

Желтая лихорадка – острое вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Оно распространено в Африке и Южной Америке. Там для многих пациентов болезнь заканчивается летальным исходом.

К симптомам желтой лихорадки относят жар, боли в суставах и голове, слабость. В тяжелых случаях болезнь вызывает кровотечения, желтуху и отказ внутренних органов. Против желтой лихорадки существует эффективная вакцина, которая сохраняет эффект всю жизнь.

Чешская пациентка такую прививку не делала. В больнице она прошла симптоматическое лечение в стационаре, которое длилось несколько дней. По словам врачей, процесс восстановления еще не завершился, и лечение продлится еще долго.

Источник: novinky.cz

 
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