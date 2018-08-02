В Пардубицком аэропорту пилоты не успели вовремя остановить самолет при посадке

В связи с инцидентом работа всего аэропорта была приостановлена.

В среду, 1 августа, в аэропорту Пардубице приземлившийся самолет слетел с посадочной полосы. К счастью, никто из 120 пассажиров не пострадал.

Самолет выполнял чартерный рейс из греческого Гераклиона. Сообщается, что посадочная полоса была мокрой, и, вероятно, самолет не успели вовремя остановить. В связи с происшествием была приостановлена работа всего аэропорта, обратный рейс в Гераклион отменили.

По данным Пардубицкого аэропорта, посадочная полоса никак повреждена не была. Из Остравы в Пардубице выехала специальная техника, чтобы вернуть самолет на посадочную полосу. Пассажиры покинули самолет самостоятельно по трапу, в терминале им предоставили горячее питание.

Точные причины происшествия пока неизвестны и будут выясняется специальной комиссией.