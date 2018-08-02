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В Пардубицком аэропорту пилоты не успели вовремя остановить самолет при посадке

В Пардубицком аэропорту пилоты не успели вовремя остановить самолет при посадке

Yuliya Boda 563 0
В связи с инцидентом работа всего аэропорта была приостановлена.
В Пардубицком аэропорту пилоты не успели вовремя остановить самолет при посадке
В среду, 1 августа, в аэропорту Пардубице приземлившийся самолет слетел с посадочной полосы. К счастью, никто из 120 пассажиров не пострадал.
 
Самолет выполнял чартерный рейс из греческого Гераклиона. Сообщается, что посадочная полоса была мокрой, и, вероятно, самолет не успели вовремя остановить. В связи с происшествием была приостановлена работа всего аэропорта, обратный рейс в Гераклион отменили. 
 
По данным Пардубицкого аэропорта, посадочная полоса никак повреждена не была. Из Остравы в Пардубице выехала специальная техника, чтобы вернуть самолет на посадочную полосу. Пассажиры покинули самолет самостоятельно по трапу, в терминале им предоставили горячее питание.
 
Точные причины происшествия пока неизвестны и будут выясняется специальной комиссией. 
 
Источник: lidovky.cz 
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Темы
Чехия самолёт авария
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