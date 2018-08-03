Жара в Чехии: Метеорологи предупреждают об опасности пожаров

В 10 краях Чехии, включая Прагу и Среднечешский край, действует высокий уровень опасности пожаров. Метеорологи сообщили, сколько еще продлится такая ситуация.

В пятницу метеорологи в Чехии расширили предостережение перед опасностью пожаров на 10 краев. Самый высокий риск пожаров действует в северной части Чехии, центральной и южной Моравии. Предостережение не распространяется только на Моравскосилезский, Южночешский, Карловарский края и Высочину. Предостережение действует до субботнего вечера. До этого времени максимальная температура воздуха днем может превышать 35 градусов тепла.

Высокая угроза пожаров действует и в Праге, и в среднечешском Крае.

В воскресенье жара должна немного уменьшиться.

«С запада к нам пришла сфера высокого атмосферного давления, которая в субботу будет ослабляться. Сейчас над всей Центральной Европой удерживается очень теплый воздух. В воскресенье через нашу территорию с северо-запада пройдет холодный фронт», – объяснили метеорологи причину окончания предостережения перед высокими температурами.

В воскресенье максимальная дневная температура воздуха достигнет «только» 28-32 градусов тепла. Жарче всего будет на юге Моравии.

Очередной подъем температуры ожидается во вторник.

Людям в жару советуют придерживаться обильного питьевого режима, ограничить физическую активность и не находиться под прямыми солнечными лучами. Из-за высокого риска пожаров на природе нельзя разводить огонь, выжигать траву, выбрасывать окурки и использовать переносные горелки и другие источники открытого огня.

Изнурительная жара и засуха длится в Чехии с начала недели. Среда была самым жарким днем за весь год. В городе Ржеж под Прагой метеорологи намерили 38 градусов.

В интернет-магазинах в последние дни спрос на кондиционеры вырос на сотни процентов.

Источник: ceskenoviny.cz