Двое детей утонули в озере под Прагой

Двое семилетних мальчиков утонули в озере Лгота. Обстоятельства произошедшего выясняют.

В озере Лгота под Прагой в четверг днем утонули двое семилетних мальчиков. Их нашли в воде спасатели спустя два часа после обращения в полицию. Врачи уже не смогли вернуть мальчиков к жизни.

О том, что дети пропали, около 15:00 сообщили их матери. Мальчиков искали и в воде, и в близлежащих окрестностях, так как точно не было понятно, где они находились. К поискам подключили и вертолет с функцией термовидения.

Сами поиски длились около часа. Причины и обстоятельства произошедшего расследует полиция.

В прошлом году во всей Чехии, по данным Чешского статистического комитета, утонул 181 человек, включая несколько детей.

Источник: Novinky.cz



