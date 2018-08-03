В Чехии провели исследование по распределению мусора

Большинство жителей Чехии и Словакии распределяют мусор, ходят в магазины с собственными сумками и стремятся свести к минимуму выброс еды.

85% чехов и 75% словаков, активных в интернете, осознают проблему засорения планеты пластиковыми отходами. Чтобы снизить загрязнение, они распределяют мусор. По данным портала ekolist.cz, в Чехии не распределяет мусор только 2% опрошенных, в Словакии - 4%.

Осознанный подход жители Чехии и Словакии практикуют и в других областях. Например, половина опрошенных ходят в магазин с собственными сумками, чтобы не покупать полиэтиленовые пакеты.

Мусор распределяют практически все. 95% опрошенных распределяют только пластик, 90% респондентов распределяют и бумагу, а также стекло. Высокий процент населения отдельно выбрасывает батарейки и металлические отходы.ковки.

В последние годы в Чехии и Словакии распространился стиль жизни zero waste, когда люди стремятся до минимума сократить количество отходов и используют максимум материалов без упаковки.