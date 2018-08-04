В Праге мужчина с инфарктом несколько часов пробыл на улице без помощи

Все проходили мимо, пока на мужчину не обратила внимание полиция.

58-летнему жителю Праги резко стало плохо, и он присел на лавку в парке у Главного железнодорожного вокзала. Все прошли мимо и никто не оказал ему помощь, пока на мужчину не обратил внимание полицейский патруль.

«Мужчина тяжело дышал и не мог понять голову, даже на первый взгляд было очевидно, что ему плохо. Единственное, что он смог нам сказать, - это что у него болит сердце», – рассказал Ян Клоубек из пражской полиции.

Полицейские дали мужчине воды и вызвали скорую, которая позже диагностировала у него инфаркт миокарда. По словам медиков, больной просидел на скамейке несколько часов. К нему никто не подошёл, потому что он не мог разговаривать и позвать на помощь. К счастью, мужчину удалось спасти.