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В Праге мужчина с инфарктом несколько часов пробыл на улице без помощи

В Праге мужчина с инфарктом несколько часов пробыл на улице без помощи

Yuliya Boda 602 0
Все проходили мимо, пока на мужчину не обратила внимание полиция.
В Праге мужчина с инфарктом несколько часов пробыл на улице без помощи

58-летнему жителю Праги резко стало плохо, и он присел на лавку в парке у Главного железнодорожного вокзала. Все прошли мимо и никто не оказал ему помощь, пока на мужчину не обратил внимание полицейский патруль. 

«Мужчина тяжело дышал и не мог понять голову, даже на первый взгляд было очевидно, что ему плохо. Единственное, что он смог нам сказать, - это что у него болит сердце», –  рассказал Ян Клоубек из пражской полиции. 
 
Полицейские дали мужчине воды и вызвали скорую, которая позже диагностировала у него инфаркт миокарда. По словам медиков, больной просидел на скамейке несколько часов. К нему никто не подошёл, потому что он не мог разговаривать и позвать на помощь. К счастью, мужчину удалось спасти.
 
Источник: idnes.cz 
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Темы
Чехия Болезни полиция вокзал
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