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Чешский турист погиб от нападения акулы в Египте

Чешский турист погиб от нападения акулы в Египте

Yuliya Boda 602 0
Недалеко от места трагедии задержали рыбаков, выбрасывающих в море рыбные отходы.
Чешский турист погиб от нападения акулы в Египте
Во время отдыха в Египте чешский турист умер от нападения акулы. 42-летний мужчина отдыхал там со своей семьей, они поехали на отдых через турагентство Exim Tours. По словам сотрудников агентства, семья выбрала классический пакетный тур, и уже на месте решила понырять с масками в Красном море. 
 
«Теперь мы решаем вопрос о транспортировке тела погибшего домой. Дело расследуется египетской полицией, мы ждем результатов экспертизы», - рассказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Михаэла Лагронова. 
 
Кроме того, стало известно, что недалеко от места происшествия была задержана лодка с рыбаками, выбрасывающими в море рыбные отходы. Вполне возможно, что именно это и стало причиной трагедии: акулы приплыли на запах рыбы. В этой области они обычно не приплывают к берегу так близко .
 
Источник: idnes.cz
 
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Темы
отдых Египет убийство
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