Чешский турист погиб от нападения акулы в Египте

Недалеко от места трагедии задержали рыбаков, выбрасывающих в море рыбные отходы.

Во время отдыха в Египте чешский турист умер от нападения акулы. 42-летний мужчина отдыхал там со своей семьей, они поехали на отдых через турагентство Exim Tours. По словам сотрудников агентства, семья выбрала классический пакетный тур, и уже на месте решила понырять с масками в Красном море.

«Теперь мы решаем вопрос о транспортировке тела погибшего домой. Дело расследуется египетской полицией, мы ждем результатов экспертизы», - рассказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Михаэла Лагронова.

Кроме того, стало известно, что недалеко от места происшествия была задержана лодка с рыбаками, выбрасывающими в море рыбные отходы. Вполне возможно, что именно это и стало причиной трагедии: акулы приплыли на запах рыбы. В этой области они обычно не приплывают к берегу так близко .