В Чехии разгорелся скандал из-за самой большой свалки опасных отходов

По мнению экспертов, если мэрия Бероуна не уберет всю свалку целиком, возникнет угроза экологической катастрофы.

В ближайшие месяцы мэрии Бероуна, вероятно, придется выделить огромную сумму из бюджета на ликвидацию самой опасной свалки в Чехии. Спор между городом и местным фермером Кветославом Шебелой длится уже многие годы и до сегодняшнего дня оставался нерешенным. Дело в том, что фермер долгое время пытался доказать, что часть участка принадлежит ему, в то время как город отвозил туда отходы и регулярно пополнял свалку в течение 25 лет.

Ликвидация свалки площадью около 4 гектаров обойдется Бероуну, по самым скромным подсчетам, в несколько десятков миллионов крон. По другим данным, рекультивация участка будет стоить вплоть до нескольких миллиардов крон. Для города с годовым бюджетом в 600 миллионов крон такие расходы едва ли возможны. Два года назад суд уже постановил очистить участок, принадлежащий фермеру Кветославу Шебеле, до 6 октября 2018 года. Однако уже сейчас понятно, что к этой дате чиновники это сделать не успеют: они постоянно сообщают о задержках, вызванных, среди прочего, нежеланием Шебелы впускать рабочих на свой участок.

Самая большая проблема заключается в том, что город хочет очистить лишь часть свалки – участок, принадлежащий фермеру. Однако эксперты сошлись во мнении, что как только рабочие начнут раскапывать отходы глубже, возникнет необходимость убрать всю свалку целиком. На ней находится слишком много опасных отходов, включая асбест. Если убрать лишь часть свалки и оставить остальные отходы, это может привести к экологической катастрофе.

Подробный анализ состояния свалки, который был подготовлен мэрией по рекомендации Министерства окружающей среды, подтверждает определенную степень опасности отходов, но утверждает, что «в этом месте нет острой необходимости ликвидации всех отходов».

По словам Зои Гусховой, судебного эксперта в области химии и загрязнения воздуха, подготовленный городом анализ является неадекватным и вводящим в заблуждение.

«Наш собственный анализ показал, что на свалке находится гораздо больше отходов, чем кто-либо утверждал. И опасность этой свалки намного выше, чем считалось ранее», – рассказала Гусхова.

Семья фермера постоянно просила городские власти прекратить привозить сюда отходы, но суды решали этот вопрос слишком долго: с 1992, когда город впервые пытался опровергнуть владение участком Шебелой, до 2016 года, когда суд признал право фермера на владение и постановил очистить его участок.

Источник: lidovky.cz