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При теракте в Афганистане погибли трое чешских военных

При теракте в Афганистане погибли трое чешских военных

Vladislava M 285 0
Военные погибли при взрыве, который произвел террорист-смертник. Ответственность за теракт взяло на себя движение Талибан.
При теракте в Афганистане погибли трое чешских военных

В воскресенье на востоке Афганистана террорист-смертник убил троих чешских военных, участвующих в миссии НАТО. Смерть чехов подтвердила пресс-секретарь чешской армии Яна Зехмейстерова.

Нападение произошло 5-го августа 2018 года, около 3:50 часов, при патрулировании базы Баграм в афганской провинции Парван. При взрыве погибли военные 1982, 1990 и 1993 года рождения.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение Талибан.

По информации агентства Reuters, нападение произошло в Чарикаре, столице провинции Парван. Террорист намеренно напал на представителей зарубежных вооруженных сил на обычном маршруте их патруля.

Президент Чехии Милош Земан выразил соболезнования семьям погибших.

«Выражаю глубокие соболезнования всем родственникам погибших в результате теракта. Но это не должно заставить нас отступить от борьбы с международным терроризмом», – заявил Земан.

С 2007 года в Афганистане погибло уже 13 чешских военных.

Источник: novinky.cz

 
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Темы
армия Чехия терроризм
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