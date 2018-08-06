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В Чехии проверили результаты инвестиций в науку

В Чехии проверили результаты инвестиций в науку

artyommm 277 0
Если коротко, то Верховное контрольное управление осталось недовольно.
В Чехии проверили результаты инвестиций в науку

Верховное контрольное управление Чехии выяснило, что система поддержки науки, исследований и инноваций в республике не создает идеальные условия, при которых появлялись бы результаты для применения на практике. Это, в свою очередь, не ведет к повышению конкурентоспособности страны. Причины могут скрываться в небольшом количестве новых патентов, а также с недостаточным сотрудничеством между частным и государственным секторами.

Проверка проводилась за 2014-2016 гг. Проверяли различные государственные учреждения, вузы и государственные исследовательские институты. В 2010 году расходы на науку и исследовательскую деятельности в ЧР были приблизительно на 20% меньше, чем в среднем по ЕС. В 2015 году в эту сферу вложили на 25% больше, чем в среднем среди стран Евросоюза, но эффективность в области инноваций все равно падала. Об этом сообщают в управлении.

Специалисты считают, что в Чехии недостаточно регистрируется новых патентов. Их количество не достигает даже трети от среднего по странам ЕС. Еще одна проблема кроется в слабой связи государственного и частного секторов. 

Источник: novinky.cz

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Темы
наука учёные Чехия
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