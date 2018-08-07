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По всей Чехии прозвучат сирены в честь погибших военных

По всей Чехии прозвучат сирены в честь погибших военных

Vladislava M 86 0
Церемония прощания с погибшими будет проведена с воинскими почестями.
По всей Чехии прозвучат сирены в честь погибших военных

Чешские военные, погибшие в воскресенье при нападении террориста-смертника в Афганистане, будут погребены с воинскими почестями. Точное время похорон троих военных пока не сообщили. Известно, что они пройдут по месту жительству погибших.

В среду в память о военных прозвучат сирены по всей Чехии. Такое решение принял премьер-министр Андрей Бабиш.

Министр обороны Любомир Метнар собирается посмертно наградить и повысить погибших.

Военный фонд солидарности объявил чрезвычайный благотворительный сбор, чтобы финансово поддержать семьи погибших. Люди могут переводить им деньги до конца августа.

В церемонии прощания примут участие высокопоставленные представители ЧР, включая министра обороны, который преждевременно вернется из отпуска.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
Чехия армия
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