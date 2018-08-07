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В Праге покажут новый фильм российского режиссера, находящегося под домашним арестом

В Праге покажут новый фильм российского режиссера, находящегося под домашним арестом

artyommm 355 0
Картину «Лето» можно будет увидеть не только в Праге, но и других городах Чехии. Ее премьера состоялась в рамках основного конкурса на кинофестивале в Каннах.
В Праге покажут новый фильм российского режиссера, находящегося под домашним арестом
В Праге покажут фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Это игровая картина о любовном треугольнике и культовых ленинградских группах 80-х гг., в которой сконцентрировано много молодой энергии, заразительной беззаботности и прекрасной музыки. 
 
Фильм показывает зарождение культовых групп «Кино» и «Зоопарк». Премьера картины «Лето» состоялась в рамках основного конкурса кинофестиваля в Каннах, при этом режиссер ленты Кирилл Серебренников в это время находился под домашним арестом в Москве.
 
В Чехии увидеть фильм можно будет с 16 августа. В Праге «Лето» покажут в кинотеатрах Světozor и Kino Pilotů. Также увидеть новую работу Серебренникова можно будет в Брно, Градец-Кралове, Яблонец-над-Нисоу, Марианске-Лазне и Оломоуце.
 
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Темы
кино кинорежиссёры Чехия Россия искусство
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