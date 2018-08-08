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Мальчику из России срочно нужна помощь для завершения лечения в Праге

Мальчику из России срочно нужна помощь для завершения лечения в Праге

Vladislava M 127 0
Читатели портала 420on.cz уже помогали Марку Полунову пройти лечение рака в пражской клинике Мотол. Мальчику снова нужна помощь, чтобы удалить имплант-систему и завершить терапию.
Мальчику из России срочно нужна помощь для завершения лечения в Праге

В мае 2016 года, когда Марку Полунову было 7 лет, ему удалили в России опухоль диаметром 4 см. Сложнейшая операция на головном мозге длилась 6 часов. Диагноз – Медуллобластома WHO IV Grade

Принимая во внимание маленький возраст и слабый, не восстановившийся организм, мальчику порекомендовали наиболее щадящее лечение, которое ему не могли обеспечить в России. Самым доступным оказался вариант лучевой терапии в Протонном Центре в Праге и последующая полихимиотерапия в Университетской Клинике Мотол.

В общей сложности Марк прожил в Праге ровно год. Жители Чехии не остались равнодушны к нему и помогли оплатить лечение. Активное участие в сборе принимали и наши читатели. Только благодаря этому мальчик смог восстановиться и вернуться к нормальной жизни. В России у него таких шансов не было.

Под конец лечения хирурги не успели удалить ему Порт – имплант-систему прямого доступа к кровяной системе. По результатам последнего осмотра детским нейрохирургом, Порт сместился на 1 см и стал растягиваться. Это грозит большими осложнениями. Более того, Порт мешает нормальному развитию Марка – настолько быстро он восстанавливается и активно растет после успешного лечения в Мотоле.

Российские хирурги не берутся оперировать Марка, потому что убеждены, что удалять Порт необходимо там же, где его ставили, т. е. в Мотоле. Специалисты онкологического отделения пражской клиники ждут Марка на комплексное обследование по случаю 12-месячного окончания лечения.

 

 

Счёт из клиники составлен на 70 000 крон и включает в себя дорогостоящие манипуляции в виде МРТ и хирургической операции по удалению Порта с полной госпитализацией, а также многочисленные консультации, обследования и лабораторные тесты.

Силами семьи и близких удалось оплатить авиаперелеты, визы, проживание, бытовые расходы и частично лечение, но им не хватает еще не менее 60 000 крон.

Родители Марка просят читателей 420on откликнуться и помочь ему справиться с последними испытаниями! Мальчику нужно удалить из его уверенно восстанавливающегося организма последнее напоминание о тяжелом и длительном лечении, сковывающем его развитие.

 

Портал 420on.cz и его читатели уже неоднократно помогали Марку в сборе средств для оплаты лечения и собрали в общей сумме около 40 тысяч крон. Семья Марка благодарит всех неравнодушных за этот важный вклад в спасение жизни мальчика!

 

PayPal: mark.polunov@mail.ru

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