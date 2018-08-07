Видео: Чех вылез из окна поезда на высокой скорости, чтобы развлечься

Если полиция идентифицирует личность мужчины, его ожидает штраф до 10 тысяч крон.

Чеха могут оштрафовать на несколько тысяч крон за то, что он перелез из одного окна в другое по ходу движения поезда. Его друзья снимали рискованный поступок на видео. Своими действиями мужчина подвергал опасности не только себя, но и в целом движение поезда.

Видео попало в интернет. На нем можно увидеть, как молодой человек на участке между Летовице и Брно открыл окно в поезде, движущемся с высокой скоростью, вылез из него, а затем балансировал снаружи. Затем он влез через другое окно обратно в вагон. Друзья снимали видео, и, судя по кадрам, происходящее их веселило.

Пресс-атташе Чешских дорог Ванда Райнохова прокомментировала инцидент так: «Мы расцениваем поведение этих пассажиров как рискованное. Мужчина, который вылезает из купе, своими действиями поставил под угрозу не только свою жизнь, но и безопасность и работу железнодорожного транспорта».

По ее словам, чех нарушил условия перевозки пассажиров Чешских дорог. Если бы в тот момент его увидел проводник, то его ожидал бы штраф и высадка из поезда. Перевозчик сейчас расследует происшествие на внутреннем уровне.

И хотя Чешские дороги не будут штрафовать молодого человека, его все равно ожидает наказание – от полиции. Свои поведением мужчина не только нарушил условия перевозчика, но и дорожный закон, согласно которому люди, находящиеся на дороге обязаны заботиться о своей безопасности, придерживаться указаний администрации дороги по обеспечению безопасности людей и эксплуатации коммуникаций. Кроме того, закон предписывает воздерживаться от действий, которые могут ограничить движение, причинить ущерб или нарушить общественный порядок.

Если полиция выяснит, кто был снят на видео, то этому человеку придется заплатить штраф до 10 тысяч крон.

Источник: idnes.cz