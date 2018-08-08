Американец в Чехии производит абсент, полюбившийся самому Джонни Деппу

Переехав в Есеники в конце 90-х, иностранец и подумать не мог, что свяжет свою жизнь с зеленым напитком.

Кайл Бейрнсфазер родом из Бостона. Он приехал в Чехию в конце 90-х в качестве волонтера. Если бы ему, молодому выпускнику специальности "Урбанистика и экологическая психология", тогда сказали, что он будет заниматься производством зеленого напитка и останется в Чехии навсегда, он бы ни за что в это не поверил. С Есениками и абсентом его жизнь связала по воле случая.

«Будучи студентом, я стал частью добровольного движения, организованного президентом Кеннеди. Я сам выбрал Чехию, и первые два года провел в Остраве. В Есеники я впервые попал благодаря своей девушке», – вспоминает Бейрнсфазер.

Какое-то время американец возвращался в Америку, а также работал в Праге в компании Lobkowicz. Но затем случилось сильное наводнение в Моравии и там потребовалась помощь волонтеров. Ему предлагали снова поехать в Остраву, но он отказался. Есеники выглядели куда более лучшим вариантом.

К абсенту его привело случайное знакомство с соотечественником на вечеринке в Праге. Тот занимался продажей чешского хрусталя и взял Кайла на работу.

«За три рабочих дня я зарабатывал столько, сколько чехи зарабатывали за месяц. Но в какой-то момент мне захотелось открыть свое дело. Я написал в поисковике «чешский хрусталь», и каким-то образом он мне выдал результат со ссылками на абсент», – с улыбкой рассказывает американец.

Сегодня предприниматель производит абсент, для производства которого ему каждый год необходимо 12,5 тыс литров спирта. Напиток настолько хорош, что среди его покупателей числится даже сам Джонни Депп.

«Джонни попробовал наш абсент на каких-то съемках. Затем, приехав в Прагу на съемки нового фильма «Из ада», он отыскал меня. Мы с ним немного выпили и он купил несколько бутылок напитка для себя, своих друзей - певца Мэрилина Мэнсона и писателя Хантера С. Томпсона, для своего отца и даже для своей на тот момент еще супруги Ванессы Паради», – добавил Бейрнсфазер.

Предпринимателю говорили, что его абсент также входит в райдер немецкой группы Раммштайн, но пока что артисты лично напиток у Бейрнсфазера не покупали.