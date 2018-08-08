Более 30 тысяч жителей Чехии находятся в состоянии современного рабства

В глобальном рейтинге рабства Чехия заняла 108-е место. Первое место досталось Северной Корее, последнее – Японии.

Глобальный индекс рабства – это ежегодное исследование, проводимое инициативой Walk Free Foundation.

Современное рабство включает в себя такие преступления, как торговля людьми, принудительные браки, принудительный труд, эксплуатация детей, сексуальное насилие и долговое рабство.

По оценкам экспертов, около 40,3 миллиона человек во всем мире являются жертвами современного рабства, причем почти две трети из них проживают в Тихоокеанском регионе. Эта проблема не обошла стороной и Чехию: по последним данным, в стране проживает 31 тысяча современных рабов.

По словам Даниэла Гуле из организации Člověk v tísni, самой распространенной формой современного рабства в Чехии являются долги.

«Эти люди дадут вам в долг небольшую сумму, но потом увеличат ее в несколько раз. У нас есть клиенты, которые взяли в долг 10 тыс крон, а теперь должны отдать полмиллиона. Тот, кто дал в долг, знает, что может вами манипулировать, и вы делаете все, что ему вздумается. Так и рождается рабство», – рассказал Гуле.

По данным Walk Free Foundation, наиболее уязвимыми являются иностранцы, люди с низким уровнем образования, люди, которые не знают своих прав. Кроме того, риску рабства подвержены люди с инвалидностью и люди, находящиеся в языковой изоляции.

По словам Даниэла Гуле, в Чехии все больше наблюдается рост рабства во вьетнамской общине.

«У нас много круглосуточных «вечерок», здорово, не правда ли? Но дело в том, что во вьетнамской общине существует большая иерархия. В Праге живет много богатых вьетнамцев, приехавших в Чехию давно и успевших здесь неплохо заработать. Теперь они используют своих бедных родственников, которые работают порой за 200 крон в неделю», – добавили специалисты из организации Člověk v tísni.

По данным рейтинга, хуже всего обстоят дела в Северной Корее: в ней проживают около 25 миллионов человек, из которых почти 3 миллиона могут быть классифицированы как современные рабы. 73% людей рабство угрожает в ближайшее время. Высокое количество современных рабов проживает также в Эритрее, Бурунди, Афганистане и Мавритании.

Самый низкий уровень современного рабства отмечен у Японии. Рядом с ней в рейтинге расположились Канада, Тайвань, Новая Зеландия и Австралия.

Источник: idnes.cz