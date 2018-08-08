Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 32 °C
Более 30 тысяч жителей Чехии находятся в состоянии современного рабства

Более 30 тысяч жителей Чехии находятся в состоянии современного рабства

Yuliya Boda 745 0
В глобальном рейтинге рабства Чехия заняла 108-е место. Первое место досталось Северной Корее, последнее – Японии.
Более 30 тысяч жителей Чехии находятся в состоянии современного рабства

Глобальный индекс рабства – это ежегодное исследование, проводимое инициативой Walk Free Foundation.

Современное рабство включает в себя такие преступления, как торговля людьми, принудительные браки, принудительный труд, эксплуатация детей, сексуальное насилие и долговое рабство.

По оценкам экспертов, около 40,3 миллиона человек во всем мире являются жертвами современного рабства, причем почти две трети из них проживают в Тихоокеанском регионе. Эта проблема не обошла стороной и Чехию: по последним данным, в стране проживает 31 тысяча современных рабов.

По словам Даниэла Гуле из организации Člověk v tísni, самой распространенной формой современного рабства в Чехии являются долги.

«Эти люди дадут вам в долг небольшую сумму, но потом увеличат ее в несколько раз. У нас есть клиенты, которые взяли в долг 10 тыс крон, а теперь должны отдать полмиллиона. Тот, кто дал в долг, знает, что может вами манипулировать, и вы делаете все, что ему вздумается. Так и рождается рабство», – рассказал Гуле.

По данным Walk Free Foundation, наиболее уязвимыми являются иностранцы, люди с низким уровнем образования, люди, которые не знают своих прав. Кроме того, риску рабства подвержены люди с инвалидностью и люди, находящиеся в языковой изоляции.

По словам Даниэла Гуле, в Чехии все больше наблюдается рост рабства во вьетнамской общине.

«У нас много круглосуточных «вечерок»,  здорово, не правда ли? Но дело в том, что во вьетнамской общине существует большая иерархия. В Праге живет много богатых вьетнамцев, приехавших в Чехию давно и успевших здесь неплохо заработать. Теперь они используют своих бедных родственников, которые работают порой за 200 крон в неделю», – добавили специалисты из организации Člověk v tísni.

По данным рейтинга, хуже всего обстоят дела в Северной Корее: в ней проживают около 25 миллионов человек, из которых почти 3 миллиона могут быть классифицированы как современные рабы. 73% людей рабство угрожает в ближайшее время. Высокое количество современных рабов проживает также в Эритрее, Бурунди, Афганистане и Мавритании.

Самый низкий уровень современного рабства отмечен у Японии. Рядом с ней в рейтинге расположились Канада, Тайвань, Новая Зеландия и Австралия.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия рабство рейтинг вьетнамцы
Читайте
по теме 
Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние
08.08.2018 14:46 Общество
Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние
57 0
Чехия выплатит компенсацию анархистам, обвиняемым в подготовке теракта
08.08.2018 14:23 Общество
Чехия выплатит компенсацию анархистам, обвиняемым в подготовке теракта
65 0
Американец в Чехии производит абсент, полюбившийся самому Джонни Деппу
08.08.2018 07:51 Общество
Американец в Чехии производит абсент, полюбившийся самому Джонни Деппу
372 0
Мальчику из России срочно нужна помощь для завершения лечения в Праге
08.08.2018 07:42 Общество
Мальчику из России срочно нужна помощь для завершения лечения в Праге
542 0
Последние новости:
08
августа
Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние
08.08.2018 14:46 Общество
Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние
57 0
Чехия выплатит компенсацию анархистам, обвиняемым в подготовке теракта
08.08.2018 14:23 Общество
Чехия выплатит компенсацию анархистам, обвиняемым в подготовке теракта
65 0
Американец в Чехии производит абсент, полюбившийся самому Джонни Деппу
08.08.2018 07:51 Общество
Американец в Чехии производит абсент, полюбившийся самому Джонни Деппу
372 0
Мальчику из России срочно нужна помощь для завершения лечения в Праге
08.08.2018 07:42 Общество
Мальчику из России срочно нужна помощь для завершения лечения в Праге
542 0
07
августа
В этом году чехи получат рекордное количество компенсаций от авиалиний
07.08.2018 16:03 Авторские колонки
В этом году чехи получат рекордное количество компенсаций от авиалиний
895 1
Видео: Чех вылез из окна поезда на высокой скорости, чтобы развлечься
07.08.2018 15:52 Общество
Видео: Чех вылез из окна поезда на высокой скорости, чтобы развлечься
643 0
Что произошло с внешней торговлей Чехии?
07.08.2018 14:33 Экономика
Что произошло с внешней торговлей Чехии?
784 0
В Праге покажут новый фильм российского режиссера, находящегося под домашним арестом
07.08.2018 13:35 Общество
В Праге покажут новый фильм российского режиссера, находящегося под домашним арестом
502 0
По всей Чехии прозвучат сирены в честь погибших военных
07.08.2018 12:11 Общество
По всей Чехии прозвучат сирены в честь погибших военных
1437 0
В Чехии опубликовали рейтинг самых посещаемых туристических мест
07.08.2018 09:02 Культура
В Чехии опубликовали рейтинг самых посещаемых туристических мест
1652 0


Мобильная версия