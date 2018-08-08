Чехия выплатит компенсацию анархистам, обвиняемым в подготовке теракта

Анархисты, которых обвиняли в подготовке теракта на грузовой поезд в Чехии, должны получить компенсацию от государства.

Чехия будет выплачивать компенсацию анархистам, которых, как выяснилось, незаконно посадили в тюрьму за подготовку теракта в поезде. Анархист Мартин Игначек получит почти 250 тысяч крон за то, что был вынужден провести время за решеткой.

Эта сумма не окончательная, так как Министерство юстиции сейчас рассматривает заявления от Игначека и Петра Совы. Полиция считала их главными организаторами подготавливаемого теракта. Как стало известно журналистам издания Pravo, незаконно арестованные хотят получить компенсацию в размере нескольких миллионов крон.

Мартин Игначек просидел в тюрьме 1 год и 3 месяца. Против своего заключения и условий содержания он объявлял голодовку. В поддержку Игначека на улицах Праги неоднократно проходили демонстрации анархистов.

Игначека посадили в тюрьму в апреле 2015 года и выпустили на свободу в сентябре 2016, когда Конституционный суд вынес решение, что правосудие ошиблось и заключение анархиста с мая было неправомерным.

Сову, Игначека и других обвинили в подготовке теракта в отношении грузового поезда с военным грузом между пражским Радотином и Бероуном. Обвинение утверждало, что молодые люди хотели использовать бутылки с зажигательной смесью, которые в апреле 2015 года они закопали недалеко от железнодорожного моста в Хухле. Группа анархистов отрицала свою вину с самого начала.

Напомним, ранее Министерство юстиции обязалось выплатить компенсацию в размере 360 тысяч крон русскому анархисту Игорю Шевцову - за незаконный арест и уголовное преследование.

Источник: novinky.cz