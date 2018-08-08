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Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние

Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние

artyommm 57 0
Трава сильно высохла, листья на деревьях желтеют и опадают.
Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние

Жаркая и засушливая погода дает о себе знать и за городом. И хотя сейчас только начало августа, кое-где деревья и кустарники выглядят так, как будто наступила осень. Листья желтеют и опадают.

Больше всего от жары страдает северная и центральная часть Чехии. Пейзажи в этих регионах во многом уже напоминают осенние, листья на деревьях желтеют и опадают, трава засохла и не растет, – сообщают в Чешском гидрометцентре.

За минувшую неделю в Чехии выпало всего 6 мм осадков, а это только 35% от обычной нормы для этого периода. Ситуацию усугубляет еще и высокая температура воздуха и сопутствующие ей испарения. 

Растения запутались, и причина не только в жаре и засухе. Возле населенного пункта Працковице несколько дней назад случился масштабный пожар. Из-за стресса снова начала цвести белая акация.

Источник: novinky.cz

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