Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние

Трава сильно высохла, листья на деревьях желтеют и опадают.

Жаркая и засушливая погода дает о себе знать и за городом. И хотя сейчас только начало августа, кое-где деревья и кустарники выглядят так, как будто наступила осень. Листья желтеют и опадают.

Больше всего от жары страдает северная и центральная часть Чехии. Пейзажи в этих регионах во многом уже напоминают осенние, листья на деревьях желтеют и опадают, трава засохла и не растет, – сообщают в Чешском гидрометцентре.

За минувшую неделю в Чехии выпало всего 6 мм осадков, а это только 35% от обычной нормы для этого периода. Ситуацию усугубляет еще и высокая температура воздуха и сопутствующие ей испарения.

Растения запутались, и причина не только в жаре и засухе. Возле населенного пункта Працковице несколько дней назад случился масштабный пожар. Из-за стресса снова начала цвести белая акация.

Источник: novinky.cz