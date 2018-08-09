В Праге и Среднечешском крае объявили смоговую ситуацию

Метеорологи предупредили о повышенной концентрации приземного озона в атмосфере. Пожилым людям и детям рекомендуют ограничить физическую активность на улице.

Из-за повышенной концентрации приземного озона в атмосфере метеорологи объявили в Праге, Среднечешском и Устецком краях смоговую ситуацию. Ожидается, что в ближайшие дни концентрация озона повысится еще больше. Это может привести к осложнениям у людей с болезнями дыхательного аппарата, детей и пожилых. Всем этим категориям населения рекомендуют ограничить движение под открытым небом.

«При нахождении под открытым небом, особенно днем, мы рекомендуем не проявлять высокой физической активности, чтобы не нагружать дыхательный аппарат. В первую очередь это важно для пожилых людей и детей, а также людям с хроническими болезнями дыхательных органов», – сообщили метеорологи.

Приземный озон возникает в результате химической реакции между оксидами озота и жидкими органическими соединениями, которые возникают в жаркие летние дни. На повышение концентрации озона влияют и выхлопные газы, поэтому подобные смоговые ситуации чаще всего случаются в городах и промышленных центрах.

Источник: ceskenoviny.cz