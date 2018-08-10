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В Праге устанавливают «умные» фонари

В Праге устанавливают «умные» фонари

Yuliya Boda 308 0
Новые фонари могут определять уровень смога, подключаться к интернету и даже заряжать электромобили.
В Праге устанавливают «умные» фонари
Установка «умных» фонарей в Карлине стала самым большим проектом, функционирующим в рамках строительства так называемой «смарт» Праги – города высоких технологий. Цель проекта – использование специальных ламп, которые будут реагировать на уровень освещения улицы и подстраиваться под него. Таким образом, город хочет снизить потребление подорожавшей электроэнергии и предоставить жителям Праги возможность пользоваться некоторыми функциями фонарей. С помощью них, например, можно будет узнать степень загрязненности воздуха, подключиться к интернету и даже зарядить электромобиль. У каждого фонаря можно будет зарядить две машины: с одной стороны установят розетку на 400 V,  с другой – на 230 V. 
 
Пилотный проект начнет функционировать в районе Карлинской площади (Karlinske náměstí) и расширится до станции метро Křižíkova. Пока что власти планируют установить 92 фонаря. Этот район станет настоящим инкубатором высоких технологий. Мэрия Праги надеется, что проект продолжит свое существование и другие районы столицы будут освещены похожими установками. 
 
К фонарям будет также подключено множество сенсоров, измеряющих различные показатели загрязнения воздуха и шума. Это поможет экологам быть в курсе изменений, происходящих в городе, и быстро реагировать на них. 
 
Устанавливать и обслуживать технику будут сразу две компании - ALEF NULA и ICE GATEWAY, они обе выиграли тендер в размере 4,7 млн крон без НДС. Эта сумма пойдет на техническое обсуждение фонарей в течение первого года и сбор всех необходимых данных, полученных с помощью сенсоров. 
 
Источник: idnes.cz
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Темы
Прага электромобили технологии электричество
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