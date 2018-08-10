В Чехии планируют нанимать официантов и поваров из стран, не входящих в ЕС

Во многих ресторанах и кафе ощущается слишком острая нехватка рабочих.

Низкий уровень безработицы, который в июле составил 3,1% по всей Чехии и 2,1% в Праге, сказался и на сфере общепита. Во многих ресторанах и кафе столицы и других городов ощущается острая нехватка официантов и поваров. Президент Ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек предлагает открыть чешский рынок труда для рабочих из стран, не входящих в ЕС.

«Мы действительно испытываем трудности. Наша ассоциация уже достаточно долго предлагает, чтобы у граждан третьих стран, включая страны СНГ, была возможность приехать в Чехию и работать у нас официантами и поварами. Это нормальная практика в Европе», - подчеркивает Старек.

По мнению членов ассоциации, выпускники кулинарных школ ситуацию особо изменить не смогут: у них другое представление о жизни и будущей работе. Они позже увидят, что многие работают в их сфере только по выходным в качестве подработки, и не каждому это будет нравиться. Кроме того, многие идут в такие учебные учреждения только с целью закончить образование, сама специальность их не интересует.

Вацлав Старек также считает, что необходимо изменить систему кулинарного образования в Чехии.

«В Чехии в разных университетах и коледжах открыто около 160 кулинарных специальностей. В Австрии, например, их всего 30. Из-за того, что у нас их так много, общий уровень подготовки специалистов упал», - рассказал Старек.

Из общего количества свободных позиций на рынке труда Чехии (309 996) в конце июля было найдено 3 457 позиций официантов и 7 881 позиция поваров и помощников поваров.