Крупнейший интернет-магазин Чехии получил штраф за нарушение правил продажи химикатов

Контрольная акция стала частью пилотного проекта Европейского агентства по химическим веществам.

На днях крупнейший интернет-магазин Чехии Alza.cz получил штраф 60 тыс крон от Чешской инспекции по вопросам окружающей среды. Фирма нарушила правила продажи химикатов. В рамках масштабного контроля Инспекция проверила 51 интернет-магазин и 354 товара химической промышленности. В итоге было выявлено 43 нарушения, компании получили штрафы на общую сумму 1,3 млн крон.

Прежде всего, инспекторы проверяли, указывают ли продавцы класс опасности продуктов. Любой продавец должен как минимум указывать, что использование химикатов может вызвать определенные аллергические реакции и быть опасным для здоровья.

«На некоторой продукции, продаваемой интернет-магазином Alza.cz, были залеплены данные о правилах безопасного использования товаров. У шести товаров не был указан класс опасности», - отметил работник Инспекции по вопросам окружающей среды Лукаш Кус.

Инспекция также обязала интернет-магазин Kasa.cz выплатить штраф в размере 100 тыс крон за нарушение правил продажи 89 видов химикатов (чистящих средств, средств для очистки бассейнов, удобрений и др.).

Контрольная акция стала частью пилотного проекта Европейского агентства по химическим веществам, которое проверяло соблюдение правил продажи химикатов в странах Европы. Кроме Чехии в проекте приняли участие 14 стран ЕС.