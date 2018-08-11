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Чешский турист разбился о скалу на Майорке

Чешский турист разбился о скалу на Майорке

Yuliya Boda 532 0
Тело погибшего нашли недалеко от города С'Ильот.
Чешский турист разбился о скалу на Майорке
На испанском острове Майорка вечером в пятницу, 10 августа, умер чешский турист. При прыжке в воду он разбился о скалу. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Михаэла Лагронова рассказала, что молодой человек поехал на отдых со своими друзьями, купив путевку в турфирме Blue Style. 
 
Несчастный случай произошел в городе Манакор, который расположен в восточной части острова. Тело чеха нашли неподалеку от города С'Ильот. 
 
«По словам очевидцев, молодые люди прыгали со скал в воду. Один из них, к сожалению, при прыжке ударился о скалы», - добавила Михаэла Лагронова.
 
Представитель туристического агентства Blue Style Вацлав Неквапил отметил, что трагедия произошла за пределами отеля, в котором проживали молодые люди. В ситуации сейчас разбирается страховая компания. Несколько друзей погибшего решили вернуться домой раньше запланированного времени. 
 
Это не первый несчастный случай, произошедший с жителями Чехии на отдыхе за границей этим летом. На прошлой неделе в Египте от нападения акулы погиб мужчина.
 
Источник: lidovky.cz
 
 
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