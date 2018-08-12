Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
В Чехии полицейский отказался от взятки 384 млн крон

В Чехии полицейский отказался от взятки 384 млн крон

Yuliya Boda 663 0
Честный криминалист сообщил о преступнике своим коллегам. Сейчас данным делом занимается Городской суд в Брно.
В Чехии полицейский отказался от взятки 384 млн крон
На юге Чехии обсуждают удивительную историю, произошедшую с полицейским из Брно Лукашем Лазецким. Он отказался от рекордной взятки 384 млн крон и сдал нарушителя своим коллегам.
 
Все началось в конце прошлого года, когда хакера Петра Кржистика заподозрили во взломе e-mail адресов и выманивании крупных денежных сумм,  используя имена пострадавших. Тогда в доме у хакера провели обыск и изъяли у него несколько жестких дисков с зашифрованными данными. 
 
Дело в том, что на одном из жестких дисков находилось 3200 биткоинов. Полицейские об этом не знали. В декабре 2017 года, незадолго после обыска у Кржистика, биткоин достиг максимальной стоимости 424 тысяч крон за одну единицу криптовалюты. И тогда хакер начал действовать. Сначала он предложил криминалисту взятку в несколько десятков тысяч крон, но полицейский от нее отказался. Когда Кржистик впал в отчаяние, взятка возросла многократно – он был готов отдать полицейскому половину стоимости всех биткоинов, что были на диске, лишь бы заполучить его назад. 
 
Полицейский начал переписку с хакером, предварительно сообщив об этом своим коллегам. Они договорились о сумме и месте встречи. На встречу пришел друг хакера Франтишек Лашшак, сейчас он фигурирует в деле как главный сообщник. Полицейский передал преступникам копию жесткого диска, но хакеру не удалось извлечь из него нужные данные и ему пришлось встретиться с полицейским лично. Тогда он и был задержан.
 
Сейчас данным делом занимается Городской суд в Брно. Адвокаты подсудимых пытаются доказать, что все произошедшее было провокацией со стороны полиции. 
 
Более подробную информацию о деле полицейские предоставить отказались. Что будет с биткоинами, пока также неизвестно. 
 
Источник: idnes.cz
 
 
Рассказать всем:
Темы
Чехия преступность полиция хакеры биткоин
Читайте
по теме 
Крупнейший интернет-магазин Чехии получил штраф за нарушение правил продажи химикатов
11.08.2018 15:16 Общество
Крупнейший интернет-магазин Чехии получил штраф за нарушение правил продажи химикатов
1042 0
Пражский портал 420on открывает новый сервис продажи билетов
10.08.2018 15:02 О Чехии
Пражский портал 420on открывает новый сервис продажи билетов
723 0
В Чехии планируют нанимать официантов и поваров из стран, не входящих в ЕС
10.08.2018 14:54 Общество
В Чехии планируют нанимать официантов и поваров из стран, не входящих в ЕС
1980 0
Новые данные об инфляции: чехи сэкономили на еде, одежде и телефонной связи
09.08.2018 14:14 Экономика
Новые данные об инфляции: чехи сэкономили на еде, одежде и телефонной связи
1201 0
Последние новости:
11
августа
Чешский турист разбился о скалу на Майорке
11.08.2018 15:50 Общество
Чешский турист разбился о скалу на Майорке
829 0
Крупнейший интернет-магазин Чехии получил штраф за нарушение правил продажи химикатов
11.08.2018 15:16 Общество
Крупнейший интернет-магазин Чехии получил штраф за нарушение правил продажи химикатов
1042 0
10
августа
В Чехии планируют нанимать официантов и поваров из стран, не входящих в ЕС
10.08.2018 14:54 Общество
В Чехии планируют нанимать официантов и поваров из стран, не входящих в ЕС
1980 0
В Праге устанавливают «умные» фонари
10.08.2018 14:01 Общество
В Праге устанавливают «умные» фонари
925 0
09
августа
Новые данные об инфляции: чехи сэкономили на еде, одежде и телефонной связи
09.08.2018 14:14 Экономика
Новые данные об инфляции: чехи сэкономили на еде, одежде и телефонной связи
1201 0
В Праге и Среднечешском крае объявили смоговую ситуацию
09.08.2018 14:04 Общество
В Праге и Среднечешском крае объявили смоговую ситуацию
1431 0
В Чехии проходит выставка русских художников-передвижников
09.08.2018 13:27 Культура
В Чехии проходит выставка русских художников-передвижников
1330 0
На фасаде Национального музея в Праге покажут видеомэппинг
09.08.2018 12:59 Культура
На фасаде Национального музея в Праге покажут видеомэппинг
847 0
08
августа
Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние
08.08.2018 14:46 Общество
Из-за засухи чешские пейзажи стали напоминать осенние
1215 0
Чехия выплатит компенсацию анархистам, обвиняемым в подготовке теракта
08.08.2018 14:23 Общество
Чехия выплатит компенсацию анархистам, обвиняемым в подготовке теракта
686 0


Мобильная версия