В Чехии полицейский отказался от взятки 384 млн крон

Честный криминалист сообщил о преступнике своим коллегам. Сейчас данным делом занимается Городской суд в Брно.

На юге Чехии обсуждают удивительную историю, произошедшую с полицейским из Брно Лукашем Лазецким. Он отказался от рекордной взятки 384 млн крон и сдал нарушителя своим коллегам.

Все началось в конце прошлого года, когда хакера Петра Кржистика заподозрили во взломе e-mail адресов и выманивании крупных денежных сумм, используя имена пострадавших. Тогда в доме у хакера провели обыск и изъяли у него несколько жестких дисков с зашифрованными данными.

Дело в том, что на одном из жестких дисков находилось 3200 биткоинов. Полицейские об этом не знали. В декабре 2017 года, незадолго после обыска у Кржистика, биткоин достиг максимальной стоимости 424 тысяч крон за одну единицу криптовалюты. И тогда хакер начал действовать. Сначала он предложил криминалисту взятку в несколько десятков тысяч крон, но полицейский от нее отказался. Когда Кржистик впал в отчаяние, взятка возросла многократно – он был готов отдать полицейскому половину стоимости всех биткоинов, что были на диске, лишь бы заполучить его назад.

Полицейский начал переписку с хакером, предварительно сообщив об этом своим коллегам. Они договорились о сумме и месте встречи. На встречу пришел друг хакера Франтишек Лашшак, сейчас он фигурирует в деле как главный сообщник. Полицейский передал преступникам копию жесткого диска, но хакеру не удалось извлечь из него нужные данные и ему пришлось встретиться с полицейским лично. Тогда он и был задержан.

Сейчас данным делом занимается Городской суд в Брно. Адвокаты подсудимых пытаются доказать, что все произошедшее было провокацией со стороны полиции.

Более подробную информацию о деле полицейские предоставить отказались. Что будет с биткоинами, пока также неизвестно.